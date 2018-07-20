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Президент подписал "бюджетный" закон

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Кыргызской Республики".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 июня 2018 года.

Цель данного Закона - совершенствование бюджетного законодательства, устранение противоречий в нем, уточнение принципов межбюджетных отношений, а также обеспечение устойчивости финансовой базы органов местного самоуправления, гласности и прозрачности местных бюджетов и бюджетного процесса.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, сообщается на сайте главы государства.

URL: https://www.vb.kg/372279
Теги:
бюджет, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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