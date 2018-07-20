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В РФ сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя детского паровозика

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- Виктория Григоренко
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В Сыктывкаре сотрудники ГИБДД оштрафовали за езду без водительских прав водителя детского паровозика. Об этом сообщает российский сайт "Комиинформ".

Как отмечается, аттракцион работал на Стефановской площади города.

"Сотрудники ГИБДД привлекли водителя паровозика к административной ответственности за езду без водительского удостоверения соответствующего образца, а также за управление незарегистрированным транспортным средством. То, что произошло, это полный бред. Паровоз является не транспортным средством, а детским аттракционом, он такой идет с завода, у него нет ПТС и прочих документов, как у транспортного средства. Видимо, придется искать водителя, имеющего так называемые "тракторные" права, чтобы не иметь проблем с ГИБДД", - рассказал СМИ директора парка.

Уточняется, что штраф за езду без специальных прав так и не был отменен. Поэтому, парку теперь требуется сотрудник для управления паровозиком с необходимыми водительскими правами.

URL: https://www.vb.kg/372284
Теги:
ГУБДД, Россия, транспорт, штраф
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