Президент Сооронбай Жээнбеков посетил Свободную экономическую зону Бишкека

"От эффективности деятельности каждого из субъектов СЭЗ повышается экспортный потенциал, конкурентоспособность отечественной продукции, уровень занятости населения, социально-экономическое развитие региона и страны в целом. Для поступательного развития СЭЗ необходима политическая стабильность, гарантии защиты инвестиций, качество инфраструктуры, квалификация рабочей силы и ясные административные процедуры", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 июля, осмотрев Свободную экономическую зону (СЭЗ) г. Бишкек.

По субъектам СЭЗ и производимой продукции необходимую информацию представили Генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Дуйшон Ирсалиев, министр экономики КР Олег Панкратов, председатель Государственной налоговой службы при Правительстве КР Тенизбек Абжапаров, председатель Государственной таможенной службы Алмаз Онолбеков, полномочный представитель Правительства КР в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, председатель правления Российско-Кыргызского Фонда развития Эркин Асрандиев.

Глава государства ознакомился с ходом строительства завода по выпуску монолитных биметаллических радиаторов "Тан Дем". На стройплощадке генеральный директор предприятия Тан Цзиенхуа проинформировал о ходе работ и общем технологическом процессе.

Как он сообщил, компания планирует строительство производственной линии по выпуску монолитных биметаллических радиаторов. Запуск завода планируется на сентябрь 2018 года. Предполагается создание новых рабочих мест - от 300 до 500 человек. За 2017 год общий объем вложений составил более 100 млн. сомов, за 6 месяцев 2018 года - около 105 млн. сомов.

Президент Сооронбай Жээнбеков также посетил завод по производству тканей "Фая текстиль". Глава предприятия Тан Чисеньмей рассказал о потенциале завода и производственных мощностях.

На заводе "Фая текстиль" производят швейные нитки, хлопчатобумажные ткани, осуществляется прядение волокон. Работой обеспечены 100 человек, до конца года их количество планируется увеличить до 200 человек. За 2017–2018 год общий объем вложений на развитие компании составил 242,5 млн. сомов.

Кроме того, Глава государства осмотрел выставку продукции, производимой субъектами СЭЗ "Бишкек", на которой были представлены продукты питания, электрическое и производственное оборудование, швейное производство, строительные, хозяйственные изделия, мебель и т. д.

"Если мы хотим развивать государство, создавать рабочие места, повышать уровень доходов населения и поступлений налогов, мы должны создать условия для бизнеса и производства. Это наш долг, в том числе и мой. Мы должны защищать инвестиции и создавать благоприятные условия для инвесторов. Самая главная проблема в развитии бизнеса и производства - это излишние проверки со стороны налоговых и фискальных органов. Надо налоговым органам сократить проверки. Дайте возможность работать, и развиваться бизнесу. Тех предпринимателей, которые только открыли свое дело, и начали что-либо производить - освобождайте от проверок", - порекомендовал Президент Сооронбай Жээнбеков руководителям налоговой и таможенной службы, министру экономики.

Также Глава государства обратил внимание на неразвитую инфраструктуру и недостаток энергомощностей СЭЗ "Бишкек" и рекомендовал соответствующим государственным органам провести необходимую работу в этом направлении.

Председателю РКФР Эркину Асрандиеву поручено тесно работать с дирекцией СЭЗ для улучшения инфраструктуры СЭЗ, отвечающей современным требованиям.

В заключение Президент Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость подготовки в кратчайшие сроки видения развития СЭЗ в условиях высокой конкуренции в рамках ЕврАзЭс.