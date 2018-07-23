"Вечерка" выражает соболезнования в связи с гибелью Уланбека Эгизбаева

Корреспондент "Азаттыка", известный журналист Уланбек Эгизбаев погиб в Чолпон-Ате. Ему было всего 28. Об этом сообщили в редакции.

"Накануне после полудня люди на пляже в Чолпон-Ате заметили, что Уланбек тонет, и вытащили его на берег. В бессознательном состоянии его увезли в больницу, где он скончался", - пояснили в редакции.

Уланбек Эгизбаев в 2013 году закончил Факультет коммуникаций Кыргызско-Турецкого университета "Манас". В 2015 году получил диплом магистра политологии в Бишкекском гуманитарном университете.

"В 2016 году Уланбек Эгизбаев получил премию Webby Awards за ролик "Мечта". Для получения награды он ездил в Нью-Йорк вместе с героем ролика - Нургазы.

В том же году он удостоился Почетной грамоты Кыргызстана. Кроме того, в 2017 году он получил награду Межпарламентской ассамблеи СНГ. Его работу отметили почетным знаком "За заслуги в развитии печати и информации".

Уланбек в последнее время занимался расследованием фактов коррупции среди государственных чиновников, его материалы обсуждались в передаче "Ынгайсыз суроолор" ("Неудобные вопросы"). Спецрепортажи журналиста Уланбека Эгизбаева неизменно вызвали широкий общественный резонанс.

Всего месяц назад – 22 июня – Уланбек получил награду "Золотое перо".

Уланбек Эгизбаев в последнее время занимался расследованием фактов незаконной продажи земель в элитных районах столицы Кыргызстана и мест для погребения на кладбище в Бишкеке. В последнее время ему поступали угрозы по телефону и письма непонятного содержания", - проинформировали в "Азаттык".

Редакция VB.KG выражает свои глубокие соболезнования коллегам, родителям, супруге и родственникам Уланбека.