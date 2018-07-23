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В Кыргызстане вырастут тарифы на воду?

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу реализации программы "Ала-Тоо булагы" в сфере сельского питьевого водоснабжения населенных пунктов страны.

Директор департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики Аскарбек Токтошев проинформировал, что в настоящее время в рамках программы "Ала-Тоо булагы" реализуются два проекта, направленные на развитие и улучшение сельского водоснабжения и санитарии.

"Программа охватывает практические все населенные пункты, в которых наблюдаются проблемы с доступом к чистой питьевой воде. В 115 селах республики запланировано строительство систем водоснабжения. Этим мы сможем охватить порядка трехсот тысяч человек. Кроме того, к водоснабжению будут подключены все социальные учреждения, в школах будут реабилитированы имеющиеся или построены новые санитарные объекты. Проекты будут реализованы при финансовой поддержке Всемирного банка и Исламского банка развития. Всего на цели развития водоснабжения предусмотрено порядка 94 млн долларов США", - сказал Аскарбек Токтошев.

Глава Правительства отметил, что все проекты по обеспечению чистой питьевой водой регионов страны должны быть завершены в установленные сроки.

"В рамках объявленного Года развития регионов Правительство приложить все усилия для того, чтобы каждый житель страны имел доступ к водоснабжению. Ошибки, допущенные в ходе реализации программы "Таза Суу", не должны повториться", - сказал премьер-министр и поручил рассмотреть необходимость пересмотра тарифов за услуги по обеспечению питьевой водой.

"Один кубометр воды, а это тысяча литров, обходится одному жителю города Бишкек в 5,38 сомов, тогда как себестоимость услуги стоит 7,70 сомов. Литр воды в пластиковой бутылке стоит больше 20 сомов. Так быть не должно. Необходимо проводить разъяснительную работу с населением. Если мы хотим повсеместно улучшить систему водоснабжения, то вопрос пересмотра тарифов будет неизбежным. Собранные средства будут направлены на строительство и реабилитацию существующей инфраструктуры для обеспечения всех регионов страны чистой питьевой водой", - сказал премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев особо подчеркнул, что население страны должно знать важность доступа к питьевой воде.

"Наша республика обладает большими запасами чистой воды. У нас в стране самые низкие тарифы за услуги по водоснабжению. Вода – это бесценное богатство, которое должен ценить и беречь каждый из нас", - заключил Глава Правительства.

URL: https://www.vb.kg/372300
Теги:
вода, водоснабжение, тарифы, Мухамметкалый Абулгазиев
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Комментарии
ваппп
23.07.2018, 15:12

Качество воды повысить не забудут?

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Алмаз
23.07.2018, 15:35

Правительству надо заниматься инвестициями,промышленностью,сельским хозяйством,бизнесом,улучшением управления экономикой и повышением его эффективности,а не решать проблемы сельского населения за счет населения городского! Такое впечатление,что Правительство хочет подставить  Президента С.Жеенбекова и вызвать недовольство населения! Правительство в отставку!

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Friend
23.07.2018, 16:02

Это когда-нибудь вообще прекратится? Одни воры у власти сменяют других и новые воры начинают разворовывать бюджетные средства с ещё большим усердием, чем предыдущие.

Гражданин Абылгазиев, вы вор! Я вам могу в лицо это сказать.

На программу снабжения сельского населения чистой питьевой водой уже выделялось такое количество средств, что их хватило бы для обеспечения водой, например, такой огромной страны как Россия.

В итоге нет ни воды, ни денег, всё расхищено - об этом не раз уже сообщалось в СМИ.

Теперь снова выделяют средства. Только названия программ меняются. 

И какого, спрашивается, хрена надо повышать тарифы в Бишкеке, чтобы обеспечить водой сельское население?

Сейчас у сельчан нет питьевой воды и соответственно они не платят за неё. Проведёте воду, люди начнут платить за неё - вот из этих средств и расплачивайтесь за кредиты. Во всём мире так принято. Только в воровской Киргизии всё по другому.

Чем беднее страна, тем больше воруют чиновники. Или наоборот? Чем больше воруют чиновники, тем беднее страна. Хватит воровать, а то посадят, когда президент сменится.

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