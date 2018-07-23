В Кыргызстане вырастут тарифы на воду?

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу реализации программы "Ала-Тоо булагы" в сфере сельского питьевого водоснабжения населенных пунктов страны.

Директор департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики Аскарбек Токтошев проинформировал, что в настоящее время в рамках программы "Ала-Тоо булагы" реализуются два проекта, направленные на развитие и улучшение сельского водоснабжения и санитарии.

"Программа охватывает практические все населенные пункты, в которых наблюдаются проблемы с доступом к чистой питьевой воде. В 115 селах республики запланировано строительство систем водоснабжения. Этим мы сможем охватить порядка трехсот тысяч человек. Кроме того, к водоснабжению будут подключены все социальные учреждения, в школах будут реабилитированы имеющиеся или построены новые санитарные объекты. Проекты будут реализованы при финансовой поддержке Всемирного банка и Исламского банка развития. Всего на цели развития водоснабжения предусмотрено порядка 94 млн долларов США", - сказал Аскарбек Токтошев.

Глава Правительства отметил, что все проекты по обеспечению чистой питьевой водой регионов страны должны быть завершены в установленные сроки.

"В рамках объявленного Года развития регионов Правительство приложить все усилия для того, чтобы каждый житель страны имел доступ к водоснабжению. Ошибки, допущенные в ходе реализации программы "Таза Суу", не должны повториться", - сказал премьер-министр и поручил рассмотреть необходимость пересмотра тарифов за услуги по обеспечению питьевой водой.

"Один кубометр воды, а это тысяча литров, обходится одному жителю города Бишкек в 5,38 сомов, тогда как себестоимость услуги стоит 7,70 сомов. Литр воды в пластиковой бутылке стоит больше 20 сомов. Так быть не должно. Необходимо проводить разъяснительную работу с населением. Если мы хотим повсеместно улучшить систему водоснабжения, то вопрос пересмотра тарифов будет неизбежным. Собранные средства будут направлены на строительство и реабилитацию существующей инфраструктуры для обеспечения всех регионов страны чистой питьевой водой", - сказал премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев особо подчеркнул, что население страны должно знать важность доступа к питьевой воде.

"Наша республика обладает большими запасами чистой воды. У нас в стране самые низкие тарифы за услуги по водоснабжению. Вода – это бесценное богатство, которое должен ценить и беречь каждый из нас", - заключил Глава Правительства.