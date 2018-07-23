В Бишкеке частично закрыты ул. Масалиева и ул. Фрунзе

По информации управления капитального строительства мэрии города Бишкек с 20 июля частично закрыто движение по улице Масалиева. Согласно выданному ордеру № 227 от 19 июля 2018 года, на пересечении с улицей Бакаева (Чапаева) ведутся работы по прокладке водопровода. Ремонтные работы будут проходить до 10 августа. После их завершения подрядчик полностью восстановит дорожное покрытие. Работы ведутся в ускоренном темпе и могут быть завершены досрочно.

Кроме того, с 21 июля на участке улицы Фрунзе между улицей Абдырахманова и бульваром Эркиндик начались работы по прокладке газопровода. Они ведутся согласно распоряжению мэрии города Бишкек № 102-р от 4 мая 2018 года с частичным закрытием движения. Работы продлятся до восьмого августа.