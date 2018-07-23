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Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Улана Эгизбаева

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- ВБ
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"С глубокой скорбью воспринял весть о неожиданной кончине талантливого журналиста Уланбека Эгизбаева.

Несмотря на свою молодость, Уланбек Эгизбаев стал автором многих острых журналистских расследований, поднимал злободневные проблемы нашего общества, активно поддерживал нас в борьбе с коррупцией. Он был журналистом-профессионалом, готовым брать на себя ответственность за социальные, моральные и политические последствия своих материалов.

Если бы не нелепая смерть, Уланбек Эгизбаев со свойственным ему умением разоблачил бы еще многих коррупционеров и их неблаговидные дела! К сожалению, общественность, кыргызская журналистика потеряла талантливого журналиста, самоотверженно боровшегося против негативных явлений в нашем обществе.

Выражаю искренние соболезнования родителям, родным и близким моего младшего брата Уланбека, а также творческому коллективу радио "Азаттык", где покойный работал.

Имя Уланбека Эгизбаева останется в истории кыргызской журналистики, а его активная гражданская позиция и высокий профессионализм послужат примером для молодого поколения".

Президент

Кыргызской Республики

Сооронбай Жээнбеков

URL: https://www.vb.kg/372308
Теги:
президент, соболезнование, Кыргызстан, Уланбек Эгизбаев, Сооронбай Жээнбеков
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