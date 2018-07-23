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Соболезнования близким Улана Эгизбаева выразила СДПК

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- ВБ
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Политическая партия СДПК выражает соболезнования в связи с безвременной кончиной талантливого журналиста Улана Эгизбаева.

"Мы знали Улана Эгизбаева как талантливого профессионала и истинного патриота Кыргызстана. Ценили за честность и принципиальность. Любовь к Родине и стремление к доброму и светлому были главными в его даже самых острых материалах.

Это большая потеря для всех нас. Он был молод и полон сил. Глубоко скорбим и выражаем соболезнования родным и близким Улана Эгизбаева, а также коллективу радио "Азаттык". Он оставил яркий след в этой жизни, и добрую память о нем мы будем хранить в наших сердцах", - говорится в соболезновании.

Пресс-служба СДПК

URL: https://www.vb.kg/372312
Теги:
СДПК, соболезнование, Кыргызстан, Уланбек Эгизбаев
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