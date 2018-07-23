Альтернативные выборы мэра Бишкека от VB.KG. Тур второй

Альтернативные "выборы" мэра Бишкека, которые проводит наша редакция, показали весьма интересные результаты. Несмотря на то, что депутаты БГК продвигали на пост градоначальника председателя Горкенеша Алмаза Кененбаева, первое место в рейтинге занял экс-министр транспорта и дорог Аргынбек Малабаев. За него отдали свои голоса 944 кыргызстанца.

Второе место занял Азиз Суракматов – 934 голоса.

На третьем месте – Алмаз Кененбаев – 906 человека считают его лучшим кандидатом на пост градоначальника Бишкека.

Четвертое – экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев – 253 человека.

Пятое – Темир Сариев (238).

Шестое – Жанар Акаев (153).

Седьмое – Иса Омуркулов (35).

Примечательно, что 6,5 процентов граждан или 248 человек высказались за прямые выборы мэра горожанами. А 4,40 процентов считают, что нужно распустить Горкенеш.

В графе "против всех" галочку поставили 2,5 процента кыргызстанцев или 99 человек.

Отметим, что в процессе голосования нашей редакцией были зафиксированы попытки "накрутки" голосов за отдельных кандидатов. "Лишние" голоса моментально блокировались, так что на конечный результат первого этапа голосования не повлияли. Если подобное повторится и во втором туре, VB.KG оставляет за собой право озвучить имена тех кандидатов, в чью пользу будут делаться попытки добавления голосов.

Любопытно, что в "Вечерку" поступила масса звонков от "простых" граждан, которые якобы по тем или иным причинам не могли проголосовать на сайте, поэтому просили "записать" их мнение о некоторых кандидатах. На удивление все отзывы "простых" горожан оказались поразительно похожи - как под копирку. Редакция приняла решение их также не публиковать.

Напомним, по существующему законодательству КР, мэр Бишкека выбирается путем тайного голосования депутатами БГК. Согласно данным ЦИК, дата выборов нового главы муниципалитета Бишкека назначена на 8 августа 2018 года. Что не отменяет наших альтернативных выборов. "Вечерке" интересно, в первую очередь, мнение наших горожан!