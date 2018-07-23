Погода
$ 67.99 - 68.19
€ 79.40 - 80.20

В связи с закрытием пр. Чуй изменены маршруты общественного транспорта

221  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По информации Управления городского транспорта мэрии города Бишкек, в связи с закрытием проспекта Чуй на отрезке от проспекта Манаса до улицы Уметалиева, изменены некоторые схемы движения общественного транспорта.

Так, движение микроавтобусных маршрутов №№ 108, 122, 135, 138, 139, 164, 166, 176, 179, 184, 185, 211, 215, 220, 223, 238, 240, 254, 258, 260, 269 будет осуществляться по улицам проспект Манаса, ул.Кивеская, Уметалиева, проспект Чуй и далее по своей схеме движения.

Движение микроавтобусных маршрутов №№ 111, 134, 137, 212 будет осуществляться по улицам проспект Манаса, Кивеская, Уметалиева, проспект Чуй и в обратном направлении по улицам Уметиева, Фрунзе, проспект Манаса, Чуй и далее по своей схеме движения.

Движение микроавтобусных маршрутов №№ 107, 136, 192, 243, 264, 199, 219, 225 будет осуществляться по улицам Уметалиева, Чуй и далее по своей схеме движения.

Движение микроавтобусного маршрута №143 будет осуществляться по улицам Калык Акиева, Киевская и далее по своей схеме движения.

Уважаемые горожане! Мэрия города Бишкек приносит свои извинения за причиненные неудобства и обращается к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к изменениям маршрутов общественного транспорта!

URL: https://www.vb.kg/372322
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, общественный транспорт, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  