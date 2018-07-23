В связи с закрытием пр. Чуй изменены маршруты общественного транспорта

По информации Управления городского транспорта мэрии города Бишкек, в связи с закрытием проспекта Чуй на отрезке от проспекта Манаса до улицы Уметалиева, изменены некоторые схемы движения общественного транспорта.

Так, движение микроавтобусных маршрутов №№ 108, 122, 135, 138, 139, 164, 166, 176, 179, 184, 185, 211, 215, 220, 223, 238, 240, 254, 258, 260, 269 будет осуществляться по улицам проспект Манаса, ул.Кивеская, Уметалиева, проспект Чуй и далее по своей схеме движения.

Движение микроавтобусных маршрутов №№ 111, 134, 137, 212 будет осуществляться по улицам проспект Манаса, Кивеская, Уметалиева, проспект Чуй и в обратном направлении по улицам Уметиева, Фрунзе, проспект Манаса, Чуй и далее по своей схеме движения.

Движение микроавтобусных маршрутов №№ 107, 136, 192, 243, 264, 199, 219, 225 будет осуществляться по улицам Уметалиева, Чуй и далее по своей схеме движения.

Движение микроавтобусного маршрута №143 будет осуществляться по улицам Калык Акиева, Киевская и далее по своей схеме движения.

Уважаемые горожане! Мэрия города Бишкек приносит свои извинения за причиненные неудобства и обращается к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к изменениям маршрутов общественного транспорта!