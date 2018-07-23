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В Бишкеке закроют участок улицы Баха

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- ВБ
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По информации Управления капитального строительства столичной мэрии завтра, 24 июля для проведения дорожных работ будет закрыт участок улицы Садырбаева (Баха) между улицами Гагарина и Льва Толстого.

Ремонтные работы будут проводиться в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия города Бишкек", на участке заменят дорожное полотно и установят новые бордюры.

Завершить дорожные работы планируется 30 октября текущего года.

Альтернативной улицей для проезда на автомобильном транспорте станет улица Термечикова.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан заранее продумывать маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.

URL: https://www.vb.kg/372325
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, мэрия
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