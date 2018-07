В Минэкономе новый заместитель министра - Эльдар Алишеров

Сегодня, 23 июля 2018 года в ходе аппаратного совещания Министерства экономики Кыргызской Республики был представлен новый заместитель министра Алишеров Эльдар Туралиевич.

Как отметил заведующий отделом экономики и инвестиций Аппарата Правительства КР Данияр Иманалиев, соответствующее распоряжение от 20 июля 2018 года №489 подписал Премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев.

Иманалиев, представляя краткую биографию, сообщил, что Алишеров работал помощником министра экономического развития и торговли КР, заведующим отдела мониторинга программы государственных инвестиций, заведующим отдела регулирования лицензионной деятельностью и АРВ. Был помощником, советником первого вице-премьер-министра КР. Отметив, что опыт достаточный, пожелал молодому специалисту удачи, успехов в работе, беречь и ценить коллектив, совместно решать поставленные задачи для достойного развития экономики страны.

Министр Олег Панкратов, поздравляя от имени коллектива, от себя лично отметил, что Эльдар Алишеров - не новый человек, прошел все ступени государственной службы. Проработал в разные годы советником и в Аппарате Правительства и в Министерстве экономики и вырос до должности заместителя министра. Выразил надежду, что он оправдает доверие коллектива и в дальнейшем приложит все усилия в разработке и реализации государственной экономической политики, которая потребует большой трудоспособности и профессионализма. Пожелал стать активным членом команды министерства.

Также министр пожелал всем сотрудникам активности и целеустремленности.

Эльдар Алишеров родился 18 сентября 1985 года в г. Бишкек. Женат, 2 детей.

Опыт работы

ОБСЕ

17.11.2017 – 29.12.2017 Аппарат Правительства Кыргызской Республики

21.04.2014 – 30.08.2017 Частные организации

01.04.2011 – 20.04.2014 Аппарат Правительства Кыргызской Республики

01.04.2010 – 28.08.2010 Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики. Заведующий отделом регулирования лицензионной деятельностью и АРВ

09.06.2008 – 31.03.2010 ОАО "АТФ Банк-Кыргызстан"

08.02.2008 – 30.04.2008 Стажер

Образование Санкт-Петербургский государственный университет, Россия. Экономический факультет

2002 - 2007 Специалист. Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики. Государственное и муниципальное управление

2015 - 2017 Магистр. Кыргызский экономический университет, аспирантура

Публикации и статьи Вестник Кыргызского экономического университета им.М.Рыскулбекова, Бишкек, 3(19)2011. Современные энергетические технологии и их роль в развитии мировой экономики.

Вестник Кыргызского экономического университета им.М.Рыскулбекова, Бишкек, 2(32)2015. Рынок электроэнергии Кыргызской Республики:обзор

Business & economic cooperations among the Silk Road Countries, Korea 2009

Development of minor and medium energy in the Kyrgyz Republic: problems & prospects

Вестник Кыргызского экономического университета им.М.Рыскулбекова, Бишкек, 4(38)2016. Развитие общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и расширение сотрудничества

Путеводитель предпринимателя. Российская академия предпринимательства. Москва,2017. Проблемы организации энергетического рынка Центральной Азии

Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд, ЦРНС, Новосибирск,2017. Проблемы обеспечения энергетической безопасности в Кыргызской Республике и странах Центральной Азии.

Известия вузов Кыргызстана, №3, 2017. Отун-энергетика комплексин өнүктүрүүнүн теориялык негиздери.

Вестник Кыргызского экономического университета им.М.Рыскулбекова, Бишкек, 1(39)2017. Отун-энергетика комплекси эл аралык экономикалык мамилелердин субъектиси катары.

Чин Советник государственной гражданской службы 2 класса

Награды: Почетная грамота Министерства экономического развития и торговли Кыргызской Республики, Отличник экономики, Отличник антимонопольного органа, Грамота Аппарата Правительства Кыргызской Республики.