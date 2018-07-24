Очередную партию несертифицированной продукции из КР и РК задержали в РФ

С 20 по 22 июля текущего года инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" задержали 12 партий подкарантинной продукции казахстанского, кыргызстанского, таджикистанского и китайского происхождения общим весом 99,926 тонны.

Продукция высокого фитосанитарного риска следовала автомобильным транспортом с территории Республик Казахстан и Кыргызстан для последующей реализации в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Абакане и Славгороде.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что с недействительным фитосанитарным сертификатом перевозились 20 тонн таджикистанского репчатого лука, 20 тонн казахстанских дынь и 1,6 тонны казахстанского зеленого лука.

Без фитосанитарного сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность продукции, пытались ввезти 120 кг отрубей из мягкой пшеницы и 80 кг длиннозерного шлифованного пропаренного риса – обе партии казахстанского происхождения.

С недействительной маркировкой, которая должна содержать достоверную информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере либо совсем без маркировки перевозилась кыргызстанская продукция, а именно: 16 тонн перца, 14,126 тонн персиков, 5 тонн чеснока; 20 тонн казахстанского картофеля и 3 тонны китайских орехов макадамия.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все грузы возвращены отправителям в Республики Казахстан и Кыргызстан, а виновные лица привлечены к административной ответственности.