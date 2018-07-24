В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 25 июля текущего года с 10:00 до 22:00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.

"В связи с проводимыми ЗАО "Берекет" строительно-монтажными работами по переносу водовода Д=300мм по ул.Кулиева, будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный: ул.Токтогула-р.Ала-Арча-пр.Жибек Жолу-ул.К.Акиева, в том числе: СШ № 31, ОАО "Арпа", ОсОО "Ош базары", "Берекет-Гранд", торговые комплексы "Берекет-Универсал", "Берекет", ЗАО "Берекет",объединение "Кыял", Ленинский районный суд, лицей № 100, Ала-Арчинское кладбище, налоговая инспекция Ленинского района, Посольство Индии.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой".