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В подмосковном Серпухове убита 5-летняя девочка из Таджикистана

1992  1
- ВБ
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Страшная трагедия произошла в подмосковном Серпухове (РФ). 5-летняя Вайдапропала накануне с дворовой детской площадки. Ее семья приехала из Таджикистана в Серпухово два года назад.

В злополучное воскресенье взрослые упустили Вайду из виду буквально на несколько минут. Ребенка искали всем городом. Заходили и в квартиру к местному жителю 27-летнему Александру, но ничего подозрительного не заметили.

И вот вчера сотрудники полиции обнаружили около железной дороги сумку с телом ребенка внутри. У девочки ножевое ранение в грудь и, возможно, перед смертью она была изнасилована.

27-летний Александр Сёмин уже задержан - в его квартире обнаружены следы и обувь девочки.

Соседи вспомнили, что раньше мужчина уже был фигурантом неприятной истории. Дети пожаловались, что он показывал им свои гениталии. Тогда скандал замяли. Теперь Сёмин задержан. Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/372331
Теги:
несовершеннолетние, педофилия, Россия, убийство
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Комментарии
Фема
24.07.2018, 16:06

Вот урод!!! Гореть ему в аду!

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