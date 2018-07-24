Ускорение внедрения фискализации исключит проблемы в налогообложении

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Замирбек Аскаров накануне принял участие на заседании коллегии Государственной налоговой службы Кыргызской Республики (ГНС) по итогам деятельности ведомства за первое полугодие текущего года, сообщает Отдел информационного обеспечения Аппарата правительства КР.

В ходе коллегии обсуждалось состояние работы по взысканию налоговой задолженности, итоги работы налоговых органов по проведению налоговых проверок, а также администрированию местных налогов, специальных налоговых режимов и другие актуальные вопросы.

Согласно данным, за январь-июнь 2018 года ГНС собрано 37,5 млрд. сомов налогов и платежей. Установленный план выполнен на 101,3%, или перевыполнен на 468,3 млн. сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступление налогов увеличилось на 3,9 млрд. сомов или на 11,5%. В том числе в республиканский бюджет поступило 30,4 млрд. сомов налогов. Выполнение составило 101,1% или перевыполнено на 316,8 млн. сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сборы увеличились на 3,3 млрд. сомов или на 11,7%.

Поступления в местный бюджет составили 7,7 млрд. сомов, план выполнено на 102,2% или перевыполнен на 151,5 млн. сомов.

Несмотря на выполнение установленного плана, в целом по республике прогнозные показатели по сбору налогов в бюджет не обеспечили ряд территориальных налоговых органов. В том числе налоговые органы по Первомайскому, Панфиловскому, Ала-Букинскому, Чаткальскому районам, по городам Балыкчы, Токмок, Майлуу-Суу, Кызыл-Кия и Баткен.

Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров отметил, что роль Налоговой службы при исполнении доходной части бюджета высока. За отчетный период доходы в государственный бюджет за счет налогообложения составили 37,5 млрд. сомов, что составляет 59,5%.

"Однако в то же время наблюдаются и недоработки, в частности, по вышеназванным органам ГНС, необеспечившим показатели плана по обеспечению поступлений налогов в бюджет. В этой связи необходимо рассмотреть ответственность руководителей, необеспечивших достижение плановых показателей, и принять соответствующие меры в их отношении. Халатность отдельных руководителей налоговых подразделений не должна повлиять на общие показатели выполнения программы Правительства "Единство. Доверие. Созидание", - заявил он.

Замирбек Аскаров отметил, что ГНС должна проводить работу совместно с другими ведомствами, местными органами власти, инвесторами и промышленными предприятиями. Только при правильном проведении налоговой политики, будет рост налоговых показателей.

"Для исключения имеющихся проблем в налоговой сфере необходимо ускорить систему внедрения фискализации. Это одно из требований Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в части реформ, проводимых в целях искоренения коррупции", - подчеркнул вице-премьер-министр Замирбек Аскаров.