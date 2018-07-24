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Фу... Реализатор "Артезиана" делает одноразовые стаканчики многоразовыми

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- ВБ
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Реализатор национальных напитков фирмы "Артезиан" обмывает неизвестной жидкостью уже использованные стаканчики, обтирает их сомнительного вида тряпочкой.

Видео, заснявшее эту сцену, распространяется по Кирнету.

Место дислокации неизвестно. Можно предположить, что это один из базаров. Вряд ли одноразовые стаканчики реализатор "моет" ради искусства - судя по всему, в них она повторно продает напитки.

О рисках, которые несет такое перепрофилирование одноразовых стаканчиков в многоразовые, даже не будем говорить - как минимум, это угроза заражения туберкулезом.

Надеемся, что компания "Артезиан" проведет собственное расследование и выяснит, когда это происходило, где, и кто эта реализатор. Разберется и примет самые жесткие меры. Чтобы другим реализаторам неповадно было.

URL: https://www.vb.kg/372345
Теги:
торговля, здравоохранение, мошенничество, Кыргызстан
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