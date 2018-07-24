Ничего не видно! Иссык-Куль накрыло песчаной бурей

Природа в этом году по-настоящему пугает. То шквалистый ветер, то снег и ливневые дожди посреди лета, то град, разбивающий лобовые стекла машин...

Вроде бы все наладилось, но нет, опять природа подкинула не слишком приятный сюрприз.

Как следует из видео, которое распространяется в сети, Иссык-Куль накрыло песчаной бурей.

Уважаемые автомобилисты! Пожалуйста, не рискуйте своей и жизнью пассажиров и других участников движения. Остановитесь, переждите разгул стихии.

Ну а всем отдыхающим на нашей Голубой Жемчужине желаем, чтобы непогода поскорее улеглась. Хорошего отдыха!