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Ничего не видно! Иссык-Куль накрыло песчаной бурей

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- ВБ
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Природа в этом году по-настоящему пугает. То шквалистый ветер, то снег и ливневые дожди посреди лета, то град, разбивающий лобовые стекла машин...

Вроде бы все наладилось, но нет, опять природа подкинула не слишком приятный сюрприз.

Как следует из видео, которое распространяется в сети, Иссык-Куль накрыло песчаной бурей.

Уважаемые автомобилисты! Пожалуйста, не рискуйте своей и жизнью пассажиров и других участников движения. Остановитесь, переждите разгул стихии.

Ну а всем отдыхающим на нашей Голубой Жемчужине желаем, чтобы непогода поскорее улеглась. Хорошего отдыха!

URL: https://www.vb.kg/372349
Теги:
Иссык-Кульская область, погода, Иссык-Куль
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