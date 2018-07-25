В Бишкеке открыли две улицы для движения автомобильного транспорта

Завершились дорожные работы на проспекте Айтматова (Мира) и Айни. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Как отмечается, дорожные работы на них проходили в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек".

"Причем, по срокам уложились вдвое быстрей, чем было запланировано. Было заменено дорожное полотно и установлены новые бордюры. Улица Айни обновлена по всей протяженности - от Псковской на западе до Токтоналиева на востоке. Общая длина участка почти два километра. Сейчас обе городские трассы открыты для движения транспорта", - добавили в муниципалитете.

В мэрии напомнили, что дорожные работы на проспекте Айтматова (Манаса) в этом году запланированы на 9-километровом участке, от улицы Семетей до проспекта Жибек Жолу. Северный и южный его отрезки уже отремонтированы.