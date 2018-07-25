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Кыргызстанок позвали на "Красу Вселенной". Можно с целлюлитом

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- ВБ
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"Глупо оценивать красоту по наличию или отсутствию целлюлита на попе. Это уже будет оценивать любимый мужчина или будущий муж участницы", - заявили организаторы конкурса "Краса Вселенной" в своем обращении к кыргызстанкам и потенциальным участницам из других стран.

Отмечается, что международный конкурс меняет некоторые правила. Теперь в финале проекта и в дальнейших конкурсах не будет выхода в купальниках. Объясняется это тем, что, дескать, главная красота скрывается внутри участницы.

"Девушкам в будущем еще рожать и становиться мамами, поэтому, я считаю, что неэтично будет выставлять на публичное обозрение полуобнаженные женские фигуры", - приводятся слова председателя жюри и генерального продюсера конкурса Леонида Хромова.

Кроме того, организаторы надеются таким образом вовлечь в проект большее количество участниц, чье воспитание или нормы морали не позволяют выходить на сцену в полуобнаженном виде.

Организаторы также надеются, что другие международные и региональные конкурсы последуют их примеру.

Вместо конкурса в купальниках появится более интересный творческий конкурс, информация о котором появится позже.

Если вас, наших красавицы, заинтересовал этот конкурс, можете принять участие в новом этапе кастинга и заполнить анкету на участие по ссылке http://www.beautyofuniverse.ru/registration/

Финал конкурса планируется в Москве во второй половине октября или в первой половине ноября 2018 года.

Организаторы напоминают, что дебютный финал конкурса состоялся 10 ноября 2017 года в российском городе Сочи в "Сочи Казино и Курорт". Победу тогда одержала Анна Муминова из Таджикистана.

URL: https://www.vb.kg/372352
Теги:
конкурс, Россия, Кыргызстан, Краса Вселенной, конкурс красоты
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