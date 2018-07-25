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Узарбек Жылкыбаев назначен полпредом правительства в Ошской области

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Жылкыбаев Узарбек Казиевич назначен полномочным представителем Правительства в Ошской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, освободив его от ранее занимаемой должности, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.

Отметим, до этого момента Жылкыбаев занимал также пост полпреда правительства, но в Иссык-Кульской области.

Родился 17 февраля 1974 года в селе Ананьево Иссык-Кульского района. В 1999 году окончил Казахский государственный национальный университет по профилю "специалист по международным отношениям-страновед". В 2014-м - Кыргызскую государственную юридическую академию.

Трудовая деятельность:

1999-2001 - председатель молодежного комитета Бостеринской сельской управы

2001-2002 - реализатор готовой продукции в ОсОО "Столичный ликеро-водочный завод "Бишкек"

2002 - специалист 1-й категории в мэрии Бишкека

2004-2008 - депутат Бостеринского айыльного кенеша

2007 - председатель Ассоциации молодежных общественных объединений Иссык-Кульской области

2005 - менеджер ОсОО "Инвест-Радуга"

2005-2008 - заведующий отделом маркетинга в санатории "Иссык-Куль-Аврора" Управления делами президента КР

2008-2012 - депутат, председатель постоянной комиссии по бюджету и привлечению инвестиций Иссык-Кульского районного кенеша

2011-2013 - специальный представитель Центризбиркома КР в Иссык-Кульской территориальной избирательной комиссии

2013 - директор филиала санатория "Кыргызское взморье"

2015 - президент Федерации вольной борьбы Иссык-Кульской области

В октябре 2016 года стал депутатом парламента от СДПК. В марте 2017 года распоряжением премьер-министра назначен полпредом правительства в Иссык-Кульской области.

Женат, отец троих детей.

URL: https://www.vb.kg/372353
Теги:
Иссык-Кульская область, Ошская область, правительство, Узарбек Жылкыбаев, Кыргызстан
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