Узарбек Жылкыбаев назначен полпредом правительства в Ошской области

Жылкыбаев Узарбек Казиевич назначен полномочным представителем Правительства в Ошской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, освободив его от ранее занимаемой должности, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.
Отметим, до этого момента Жылкыбаев занимал также пост полпреда правительства, но в Иссык-Кульской области.
Родился 17 февраля 1974 года в селе Ананьево Иссык-Кульского района. В 1999 году окончил Казахский государственный национальный университет по профилю "специалист по международным отношениям-страновед". В 2014-м - Кыргызскую государственную юридическую академию.
Трудовая деятельность:
1999-2001 - председатель молодежного комитета Бостеринской сельской управы
2001-2002 - реализатор готовой продукции в ОсОО "Столичный ликеро-водочный завод "Бишкек"
2002 - специалист 1-й категории в мэрии Бишкека
2004-2008 - депутат Бостеринского айыльного кенеша
2007 - председатель Ассоциации молодежных общественных объединений Иссык-Кульской области
2005 - менеджер ОсОО "Инвест-Радуга"
2005-2008 - заведующий отделом маркетинга в санатории "Иссык-Куль-Аврора" Управления делами президента КР
2008-2012 - депутат, председатель постоянной комиссии по бюджету и привлечению инвестиций Иссык-Кульского районного кенеша
2011-2013 - специальный представитель Центризбиркома КР в Иссык-Кульской территориальной избирательной комиссии
2013 - директор филиала санатория "Кыргызское взморье"
2015 - президент Федерации вольной борьбы Иссык-Кульской области
В октябре 2016 года стал депутатом парламента от СДПК. В марте 2017 года распоряжением премьер-министра назначен полпредом правительства в Иссык-Кульской области.
Женат, отец троих детей.