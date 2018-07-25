В детсады столицы поставляли некачественное сливочное масло

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) выявлен факт злоупотребления служебным положением и мошенничества руководителем коммерческой организации.

Так, в период с 2016 - 2017 года гражданин "И.И.", являясь руководителем юридических лиц "ДС", "АБ", злоупотребляя служебным положением служащего коммерческой организации, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием членов тендерных комиссий детских образовательных организаций города Бишкек, используя документы крупных производителей молочной продукции, осуществлял поставку сливочного масла в детские сады отдельных районов города Бишкек, которое по своему содержанию и качеству установленным требованиям не соответствовали.

В период 2017 года по данному факту прокуратурой Октябрьского района г. Бишкек и прокуратурой г. Бишкек возбужден ряд уголовных дел, которые 27.02.2018 года были соединены в одно производство, где гражданину "И.И" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 221 ч.1, (злоупотребление служебным положением служащим коммерческой организации), 166 ч. 4 п. 3 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

19 июля 2018 года уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Бишкек для судебного рассмотрения, по существу.

ГСБЭП при ПКР.