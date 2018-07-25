Платной регистрации мобильных устройств не будет?

Отдел информационного обеспечения аппарата правительства распространил пояснение относительно проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил идентификации мобильных устройств связи на территории Кыргызской Республики".

Проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил идентификации мобильных устройств связи на территории Кыргызской Республики" разработан во исполнение статьи 9-1 Закона Кыргызской Республики "Об электрической и почтовой связи", согласно которой все международные идентификаторы мобильных устройств связи должны быть внесены в базу данных Государственной системы идентификации.

В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил идентификации мобильных устройств связи на территории Кыргызской Республики" был размещен 4 июля 2018 года на официальном сайте Правительства Кыргызской Республики для прохождения процедуры общественного обсуждения.

С учетом этого граждане Кыргызской Республики, представители деловых кругов, гражданского сектора имеют право в течении месяца обратиться в Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики, являющийся разработчиком проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил идентификации мобильных устройств связи на территории Кыргызской Республики" со своими предложениями и замечаниями.

Орган-разработчик обязан обобщить все предложения и замечания, провести работу по их учету или отклонению с обоснованием каждого решения. Только после этого указанный проект постановления, пройдя процедуру согласования в министерствах и ведомствах, будет внесен на рассмотрение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

Отмечается, что Премьер-министр Кыргызской Республики имеет право отклонить внесенный на подпись проект нормативного правового акта в случае, если он не соответствует интересам Кыргызской Республики, наносит ущерб территориальной целостности и безопасности государства, ухудшает условия ведения бизнеса в стране.

Таким образом, разработанный в настоящее время проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил идентификации мобильных устройств связи на территории Кыргызской Республики" может быть внесен в Аппарат Правительства Кыргызской Республики в скорректированном виде или вовсе отклонен.

В любом случае, при принятии окончательного решения, Премьер-министр Кыргызской Республики будет руководствоваться национальными интересами и интересами простых граждан Кыргызской Республики.

В свою очередь депутат парламента Дастан Бекешев в ходе дискуссии в соцсетях подчеркнул, что предложение взимать оплату за регистрацию мобильных устройств незаконно, т.к. эти сборы не зафиксированы в законодательной базе. При этом парламентарий отметил, что сама персонификация нужна.

Под давлением общественного мнения и разгорающимся по этому поводу скандалом не исключено, что глава правительства не поддержит законопроект в нынешнем виде, или вовсе откажется от этой идеи.