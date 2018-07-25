Клиника в Москве, где умерла кыргызстанка, принимала лишь мигрантов из КР

Московская клиника "Асклепий", где 23 июля на операционном столе умерла 39-летняя кыргызстанка, осуществляет свою деятельность без лицензии и принадлежит гражданину Кыргызстана Сагындыку Кудайбердиеву. Об этом сообщает Новости России-24.

МЦ "Асклепий" открылся в Москве в прошлом году. Его владелец – 54-летний Сагындык Кудайбердиев, стоматолог по образованию переехал в столицу России много лет назад. Клиника принимала в основном мигрантов из Кыргызстана, весь медицинский персонал - также граждане нашей страны. Ими осуществлялся широкий спектр услуг – от стоматологии до операций по смене пола.

Отмечается, что многие сотрудники работали нелегально, кроме того, из-за низкой стоимости услуг их качество могло не соответствовать стандартам.

В настоящее время ГСУ СК России по Москве выясняют все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть.

Напомним, 23 июля в частном медцентре при загадочных обстоятельствах во время гинекологической операции умерла 39-летняя гражданка Кыргызстана Жазгуль Сарбагушева. Операцию ей проводила врач с более чем 20-летним стажем работы. Она позже пояснила, что у пациентки остановилось сердце во время инъекции лидокаина.

В отношении медика составлен административный протокол за нелегальную деятельность. По некоторым данным, после этого акушер-гинеколог ударилась в бега.

У погибшей остались несовершеннолетние дети.