"Кыргызпочтасы" ответила на публикацию VB.KG о сырости в отделении связи

В 22-ой почте, которая находится в Свердловском районе, в скором времени будет сделан ремонт. Всего в этом году планируется обновить 12 районных отделений связи города Бишкека. Об этом VB.KG сообщила пресс-секретарь "Кыргызпочтасы" Назгуль Раимкулова.

Как отмечается, после обследования объекта в Свердловском районе выяснилось, что причиной сырости являются прогнившие трубы у соседей по дому.

- В квартире сейчас проживают квартиранты. Но мы будем связываться с хозяйкой и требовать заменить водопроводную и канализационную систему. Что касается ремонта, уже проведен тендер, закуплены все необходимые материалы для ремонта. Пол перекроют специальными материалами, препятствующими появлению сырости, а затем отделают гипсокартоном. Поэтому просим жителей района не беспокоиться, - подчеркнули в "Кыргызпочтасы".

По словам пресс-секретаря ведомства, в этом году был проведен незапланированный ремонт восьми отделений связи из-за разгула стихии – шквалистого ветра.

- Оставшиеся отделения будут восстановлены и приведены в достойное состояние до конца текущего года. Фотографии результатов нашего труда мы предоставим по завершении всех мероприятий, - добавила Назгуль Раимкулова.