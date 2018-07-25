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Ужасное видео! Ребенок тонул в бассейне на глазах у десятка отдыхающих

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- ВБ
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Видео стремительно распространяется в Сети. На съемках камеры видеонаблюдения видно, как в окружении нескольких отдыхающих мальчик пытается удержаться на воде, барахтается, но все же тонет...

По данным СМИ, инцидент, чуть не ставший смертельным, произошел в Финляндии, в городском бассейне. Мама мальчика ушла в сауну, оставив 5-летнего ребенка одного.

Сообщается, что его все же спасли - вытащили из воды и отвезли в больницу.

Пожалуйста, будьте внимательны при отдыхе на воде - даже в бассейнах это источник опасности. Ни в коем случае не оставляйте своих детей одних и внимательно смотрите, что происходит с другими отдыхающими. Возможно, вы можете спасти кому-то жизнь.

И, конечно же, ни в коем случае не идите купаться в нетрезвом состоянии - это также одна из главных причин смертей на воде.

URL: https://www.vb.kg/372363
Теги:
бассейн, несовершеннолетние, Финляндия
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