Центры бесплатной юридической помощи откроются в Кербене и Каракуле

27 июля 2018 года Министерство юстиции Кыргызской Республики проводит торжественное открытие двух Центров бесплатной юридической помощи (ЦБЮП) в городах Кербен и Каракуль Джалал-Абадской области. В центрах посетители могут получить консультацию юриста, государственного нотариуса или адвоката. Церемония открытия в г. Кербен состоится в 10:00 часов утра в здании мэрии г. Кербен по ул. Ниязалы 7 и в 14:00 того же дня в здании мэрии г. Каракуль Джалал-Абадской области по ул. Ленина 1.

Центры открыты при поддержке Программы USAID по совместному управлению, финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID), реализуемой Ист-Вест Менеджмент Институтом (ИВМИ).

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и Законом "О гарантированной государством юридической помощи", Центры бесплатной юридической помощи обеспечивают равный доступ к правовой помощи для граждан, а также повышают уровень правовой защищенности уязвимых групп населения. В настоящее время действуют 24 центра в Чуйской, Ошской, Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской и Иссык-Кульской областях и в г. Бишкеке.

USAID через Программу по совместному управлению поддерживает стремление Кыргызской Республики улучшить доступ населения к правовой помощи, открывая больше центров бесплатной юридической помощи. Ранее Программа поддержала открытие восьми центров в Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Нарынской областях. USAID также работает с Министерством юстиции над повышением качества услуг, предоставляемых центрами.

Подробную информацию о работе Центров бесплатной юридической помощи и их контакты можно получить в территориальных управлениях Министерства юстиции КР, а также на интерактивной карте поставщиков юридических услуг по адресу: http://legalmap.gov.kg/ru/, а также на сайте www.minjust.gov.kg.