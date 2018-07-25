Между КР и РК подписано соглашение о военной разведке

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков принял министра обороны Республики Казахстан, генерал-полковника Сакена Жасузакова.

Во встрече также принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР Райимберди Дуйшенбиев.

На встрече состоялся обмен мнениями о военном и военно-техническом сотрудничестве между Кыргызстаном и Казахстаном.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил значимость принятия совместных мер по противодействию проявлениям международного терроризма и другим вызовам и угрозам безопасности Центрально-Азиатского региона.

Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков, поблагодарив Главу государства за прием, отметил, что военные ведомства двух стран будут сотрудничать в направлениях, определенными президентами Кыргызстана и Казахстана.

"Невозможно в одиночку противостоять угрозам и вызовам в деле обеспечения надежной безопасности. Нас ожидает совместная работа по обеспечению безопасности и подготовке кадров", - отметил Сакен Жасузаков.

Глава государства пожелал народу Казахстана мира и благополучия, передал теплые пожелания Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Отметим, министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков прибыл в Кыргызстан для подписания соглашения "О взаимодействии в области военной разведки между правительствами Кыргызской Республики и Республики Казахстан".