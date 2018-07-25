А на вид - милый парень... Комитет нацбезопасности обезвредил "смертника"

21 июля 2018 года ГКНБ Кыргызской Республики в рамках продолжающихся оперативно-розыскных и контртеррористических мероприятий, задержан разыскиваемый за причастность к террористической деятельности гражданин КР Ш.Ш., 1997 г.р. (21 год - ред.).

Установлено, что задержанный Ш.Ш. прошел диверсионно-боевую подготовку и специальный курс смертника в составе международной террористической организации (МТО), а также принимал активное участие в вооруженном конфликте против правительственных войск Сирии.

По указанию главарей МТО, задержанный прибыл в Кыргызстан для совершения запланированных террористических актов в республике.

Следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 226-4 ч.1 ("Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки") и 299-1 ч.3 ("Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды") УК КР. Задержанный, сообщает пресс-служба Комитета, водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

С какой именно международной террористической организацией сотрудничал 21-летний парень, не сообщается.