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Минздрав КР ответил VB.KG по вакцине от полиомиелита

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- Виктория Григоренко
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Дети, не получившие в 2 месяца оральную полиомиелитную вакцину, будут привиты инактивированной полиомиелитной вакциной в 3,5 месяца. Об этом VB.KG сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, в мае 2018 года на всей территории страны была начата иммунизация детей инактивированной полиомиелитной вакциной, которая принята родителями и общественностью положительно.

- В данное время потребность в вакцине покрывается за счет нового препарата, который обеспечивает защиту детей от всех трех типов полиовируса и имеется в достаточном количестве в организациях здравоохранения республики. Согласно календарю профилактических прививок дети 3,5 месяца будут привиты по плану. В 5 месяцев они будут уже защищены от полиомиелита. Охват оральной полиомиелитной вакциной составил 43,5 процента, - пояснила Ишенапысова.

Директор РЦИ МЗ КР, уточнила, что Кыргызстан уже более 20 лет поддерживает статус свободной от данного заболевания страны.

- В 2002 году республика страна получила сертификат Всемирной организации здравоохранения, подтверждающий отсутствие циркуляции дикого вируса полиомиелита на нашей территории. А внедрение инактивированной полиомиелитной вакцины приведет к прекращению применения всех оральных полиомиелитных вакцин (в 2 месяца, 3,5 и 5 месяцев – прим.ред.), - отметила Гульбара Ишенапысова.

URL: https://www.vb.kg/372368
Теги:
дети, Кыргызстан, медицина, полиомиелит, Минздрав
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Комментарии
Чел
25.07.2018, 16:09

Так и будете через СМИ отвечать или работать будете, а не отмазки лепить, придумывая все на ходу?

+1
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123
25.07.2018, 18:17

новый министр только и умеет как тендеры проводить на поставку лекарств через свои фирмы

пришел с фармбизнеса, что он умеет кроме этого? ничего

0
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