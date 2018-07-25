Раима Матраимова восстановят в должности, чтобы уволить уже по закону?

Если при увольнении Раимбека Матраимова были нарушены процедуры, то суд был обязан восстановить его в должности зампредседателя ГТС КР. Об этом VB.KG заявил доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев.

В любом случае, отметил он, Верховный суд должен дать разъяснения по мотивам принятого решения судьей Первомайского райсуда Алмазом Калыбаевым.

- Раз дело такое резонансное, то суд должен был вынести безукоризненное решение. Представители Фемиды не должны отмалчиваться, ведь на кону авторитет не только судебной системы, но и всего государства. Если Матраимов восстановлен в должности только из-за того, что была нарушена процедура увольнения, то это один вопрос. В любом случае суд при вынесении решения должен был учитывать все факторы. Во-первых, что замглава ГТС был уволен "в связи с утратой доверия". Во-вторых, согласно ст. 427 ТК КР, назначенцы в случае их увольнения не имеют права обжаловать данное решение в суде, - отметил юрист.

Полностью статья 427 Трудового кодекса звучат так, "индивидуальные трудовые споры руководящих работников, избираемых, утверждаемых или назначаемых на должности Президентом КР, Жогорку Кенешем КР, Премьер-министром КР, по вопросам увольнения, изменения даты и формулировки причины увольнения, перевода на другую работу, оплаты за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы и наложения дисциплинарных взысканий разрешаются во внесудебном порядке. Решения, принятые в порядке, установленном настоящей статьей, обжалованию не подлежат".

Однако буквально 20 дней назад президент Сооронбай Жээнбеков внес изменения в Трудовой кодекс. Согласно поправкам из статьи исключено целое предложение о том, что "решения, принятые в порядке, установленном настоящей статьей, обжалованию не подлежат". Кроме того, изменен перечень лиц, трудовые споры которых разрешаются во внесудебном порядке. Теперь это те, кто занимает "политические и специальные государственные должности".

Ранее, в 2017 году глава государства утвердил реестр государственных и муниципальных должностей. Основываясь на нем, адвокат Матраимова ранее заявляла, что ее подзащитный не подпадает под ст. 427 ТК КР, так как пост заместителя председателя Государственной таможенной службы не является ни политическим, ни специальным.

- Не считать должность замглавы ГТС политической - это неправильно. Ведь если начальник уходит в отпуск или на больничный, то его обязанности исполняет именно зам, он же принимает какие-то политические решения, - оспорил утверждение адвоката Матраимова Кайрат Осмоналиев, но свое убеждение ссылкой на какой-либо правовой документ не поддержал.

Стоит отметить, что решение о восстановлении Райимбека Матраимова в должности замглавы ГТС КР еще не вступило в силу. У правительства есть 30 дней, чтобы его обжаловать. Пока от кабмина никакой официальной реакции не последовало.