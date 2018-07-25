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Раима Матраимова восстановят в должности, чтобы уволить уже по закону?

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- Оксана Гут
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Если при увольнении Раимбека Матраимова были нарушены процедуры, то суд был обязан восстановить его в должности зампредседателя ГТС КР. Об этом VB.KG заявил доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев.

В любом случае, отметил он, Верховный суд должен дать разъяснения по мотивам принятого решения судьей Первомайского райсуда Алмазом Калыбаевым.

- Раз дело такое резонансное, то суд должен был вынести безукоризненное решение. Представители Фемиды не должны отмалчиваться, ведь на кону авторитет не только судебной системы, но и всего государства. Если Матраимов восстановлен в должности только из-за того, что была нарушена процедура увольнения, то это один вопрос. В любом случае суд при вынесении решения должен был учитывать все факторы. Во-первых, что замглава ГТС был уволен "в связи с утратой доверия". Во-вторых, согласно ст. 427 ТК КР, назначенцы в случае их увольнения не имеют права обжаловать данное решение в суде, - отметил юрист.

Полностью статья 427 Трудового кодекса звучат так, "индивидуальные трудовые споры руководящих работников, избираемых, утверждаемых или назначаемых на должности Президентом КР, Жогорку Кенешем КР, Премьер-министром КР, по вопросам увольнения, изменения даты и формулировки причины увольнения, перевода на другую работу, оплаты за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы и наложения дисциплинарных взысканий разрешаются во внесудебном порядке. Решения, принятые в порядке, установленном настоящей статьей, обжалованию не подлежат".

Однако буквально 20 дней назад президент Сооронбай Жээнбеков внес изменения в Трудовой кодекс. Согласно поправкам из статьи исключено целое предложение о том, что "решения, принятые в порядке, установленном настоящей статьей, обжалованию не подлежат". Кроме того, изменен перечень лиц, трудовые споры которых разрешаются во внесудебном порядке. Теперь это те, кто занимает "политические и специальные государственные должности".

Ранее, в 2017 году глава государства утвердил реестр государственных и муниципальных должностей. Основываясь на нем, адвокат Матраимова ранее заявляла, что ее подзащитный не подпадает под ст. 427 ТК КР, так как пост заместителя председателя Государственной таможенной службы не является ни политическим, ни специальным.

- Не считать должность замглавы ГТС политической - это неправильно. Ведь если начальник уходит в отпуск или на больничный, то его обязанности исполняет именно зам, он же принимает какие-то политические решения, - оспорил утверждение адвоката Матраимова Кайрат Осмоналиев, но свое убеждение ссылкой на какой-либо правовой документ не поддержал.

Стоит отметить, что решение о восстановлении Райимбека Матраимова в должности замглавы ГТС КР еще не вступило в силу. У правительства есть 30 дней, чтобы его обжаловать. Пока от кабмина никакой официальной реакции не последовало.

URL: https://www.vb.kg/372369
Теги:
Верховный суд, закон, Первомайский район, правительство, суд, Трудовой кодекс, увольнение, Раимбек Матраимов, Кайрат Осмоналиев, ГТС, Сапар Исаков
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Комментарии
Чел
25.07.2018, 16:46

ВБ выбирайте выражения, по вашему его ранее уволили не по закону?

+2
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Жалоба модератору
Сыдыков Азат
25.07.2018, 16:50
Карма: +4
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Плюсов: 48
Минусов: 44
Комментариев: 99

Атамбаев Раим жөнүндөүн катыптыр. Ал коррупционер, биз айтканбыз аны жолотпош керекдеп.. Кечиресиз, аны таможнянын орунбасарына алып келген ким? Атамбаев өзү. Аны 4 жыл бою ошол чоң должносто "ийгиликтүү" иштетип, анын кызматы менен КЕНЕН колдонгонким? Кайра эле Атамбаев. Муну эч ким таналбайт.Раимды С.Исаков өзү кетеерине бир аз эле калганда жумуштан алышы, булкоррупция менен күрөшүү эмес болчу! БулС.Жээнбековго," мина замедленного действияны" таштап кетүү болчу. Бул Жээнбековдун бийлигине кезектеги башооруну калтырып кетүү аракети болчу. Чын эле коррупция менен күрөшкүсү келсе, С.Исаков бир жылмурун эле аны алып таштамак. Кыскасы, ошол мина акырындап түтөй баштады көрүнөт. Эми АША нын тегерегиндегилер аны шашпай түтөтүп, убагы келгенде жардырганга аракет кыла баштады

-1
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Жалоба модератору
Фёдор Комаров
25.07.2018, 17:27
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 5
Комментариев: 3

Раим - миллионер стал олигархом на гос.службе, а его вместо посадки  в СИЗО - возвращают?  Не борьба с коррупцией, а цирк шопито.

0
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Жалоба модератору
Нияз Давлетов
25.07.2018, 17:35
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 42
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Комментариев: 53

Блогадаря Атамбаеву Раим стал миллионер а потом Миллиардер, этого ни кто не будет отрицать, те кто с утра не могут успокоится теперь можете успокоится его теперь уволить по закону.

+1
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Жалоба модератору
Нурлан
25.07.2018, 17:56

Нужно опубликовать кодификатор должностей. Какие относятся к политическим, а какие к специальным. Все станет всем понятно.

-3
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Karina Karimova
25.07.2018, 19:33
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Плюсов: 126
Минусов: 38
Комментариев: 125

Вот сколько можно? Изменения, которые внес Жеенбеков, на Раима не распространяются потому что закон обратной силы не имеет. Учите матчасть.

-2
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Жалоба модератору
Самат Муктаров
25.07.2018, 19:54
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 85
Минусов: 84
Комментариев: 154

скорее его восстановят а потом уволит по закону вид так делает, а на счет  Кошелка это точно, есть такие подтверждающие моменты например, Атамбаев его повысил и сделал зампредом и сам Раим  признался в том что Атамбаев и его друг водила Атамбаева помог ему подняться ему его картере.  

+1
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