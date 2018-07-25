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Обманутые студенты из Индии игнорируют звонки следователя

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- Виктория Григоренко
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Затягивание следственного процесса по мошенничеству возникает в связи с пассивным отношением самих студентов из Индии. Чтобы они могли были высказать свои требования, им нанимали переводчиков, но индийцы не приходили ни в МВД, ни в Финпол. Об этом "Вечерке" сообщили источники в следственных органах.

"Ведутся серьезные оперативные мероприятия по данному факту. Но иностранцы игнорируют вызовы следователя. Складывается впечатление, что их кто-то толкает на это", - отметил источник.

Как ранее сообщалось в официальной информации ГСБЭП, 31 мая 2018 года было возбуждено уголовное дело по коллективному обращению студентов из Индии по факту мошенничества.

"Следствие установило, что в период с сентября по декабрь 2017 года каждым из 50 заявителей-студентов переданы денежные средства в счет оплаты обучения в сумме 2 тысячи 900 долларов США одному из учредителей Международного университета науки и бизнеса без каких-либо подтверждающих документов (квитанции), что привело к отчислению по мотивам неоплаты контракта. На данным момент дело находится на контроле у руководства ГСПЭБ, и по нему ведется следствие", - говорилось в сообщении ведомства.

Напомним, недавно в соцсетях появилось видеообращение вышеуказанных студентов. В нем они обратились к президенту КР и Генпрокурору с жалобой на бездействие Финполиции и правоохранительных органов.

URL: https://www.vb.kg/372371
Теги:
Индия, мошенничество, уголовная ответственность, ГСБЭП
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Комментарии
Плюрализм
25.07.2018, 18:13

А учатся они тоже через переводчиков?

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