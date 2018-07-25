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В Ореховой роще Бишкека запретили выгуливать собак

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- Оксана Гут
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В столичной Ореховой роще проведен рейд по соблюдению правил выгула собак. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

В мероприятии участвовали сотрудники муниципальной администрации по Октябрьскому району, совместно с МТУ № 9, Бишкекской городской инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, ЦГСЭН г. Бишкек, СЭИ мэрии г. Бишкек, ГОМ № 3, и МП "Бишкекзеленхоз".

В ходе комиссионного выезда с владельцами собак была проведена разъяснительная беседа о запрете выгула собак на территории парков и в других общественных местах. Также было отмечено, что собаки всех пород должны быть в намордниках и на коротком поводке. При этом столичные власти не уточнили, где всё-таки можно выгуливать четвероногих друзей .

Зато отмечается, что в соответствии с постановлением Бишкекского горкенеша от 22 мая 2002 года № 121 установлены правила содержания кошек и собак в г. Бишкек, а также права и обязанности органов местного самоуправления и городских служб.

К примеру, согласно этим правилам, владельцы животных обязаны:

3.1. Ежегодно к 1 декабря производить регистрацию и перерегистрацию собак и кошек с обязательной паспортизацией;

3.2. Предоставлять кошек и собак в городские ветеринарные лечебницы для вакцинации против бешенства один раз в год, против чумы, согласно инструкции, и дегельминтизации против эхинококкоза четыре раза в год с обязательным лабораторным исследованием;

3.3. Соблюдать ветеринарно-санитарные и санитарно-гигиенические нормы при выгуле собак;

3.4. Выгуливать собак всех пород только в намордниках и на коротком поводке в специально отведенных для этого местах;

3.5. Содержать собак на прочной привязной цепи во дворах в условиях, исключающих возможность их побега и нанесения укусов людям и животным;

3.6. В случаях невозможности дальнейшего содержания собак и кошек или их гибели, сдавать животных в районные комбинаты благоустройства с ведома городского ветеринарного Управления;

3.7. О заболевании собаки (кошки), покусах ими людей или животных немедленно сообщать в ветеринарные лечебницы по месту жительства;

3.8. В жилых помещениях многоквартирных домов владельцы собак должны обеспечить тишину.

Запрещается:

4.1. Содержать и выгуливать собак и кошек в помещении предприятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания, на территории парков, скверов, рынках, пляжах, детских игровых площадках и других местах общественного пользования;

4.2. Содержать собак и кошек в общежитиях, малосемейных общежитиях и квартирах гостиничного типа с общим входом и выходом;

4.3. Содержать животных в многоэтажных домах при наличии у соседей медицинских противопоказаний (аллергия и т.д.);

4.4. Запрещается выгул и загрязнение собаками подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Если собака оставила экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем;

4.5. Мыть и купать животных у фонтанов, водопроводных колонок, в бассейнах и озерах;

4.6. Проводить выставки, выводки и другие демонстрационные мероприятия без согласования с городским ветеринарным Управлением;

4.7. Продавать, покупать, ввозить и вывозить животных за пределы города без ветеринарных свидетельств и регистрационных документов;

4.8. Перевозить собак в общественном транспорте, лифтах, за исключением собак поводырей;

4.9. Выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии.

URL: https://www.vb.kg/372372
Теги:
нарушения, собаки, парк, Бишкек, животные, Бишкекзеленхоз
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Комментарии
Anj Ero
25.07.2018, 17:20
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 4
Комментариев: 5

А хоть  одно  место, специально  отведенное  для  выгула  собак  в Бишкеке  есть?

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Плюрализм
25.07.2018, 18:11

Лучше туалет типа "сортир" расположенный на углу детского сада с южной стороны рощи уберите. Который установлен для обслуживающего персонала установлен. И еще бесхозные павильоны в которых живут люди уберите, а потом заботьтесь о братьях наших меньших.

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