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В Кыргызстане задержан член террористической организации "Талибан"

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- ВБ
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15 июля 2018 года сотрудниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции УВД Баткенской области задержан гражданин Узбекистана, который направлялся маршрутом "Узбекистан-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан", с целью прохождения диверсионно-террористической подготовки в одном из лагерей боевиков в Афганистане, для дальнейшего участия в боевых действиях против правительственных войск на территории Сирии.

Гражданин Узбекистана О.П. задержан на территории Баткенской обасти, при личном досмотре у него было обнаружено и изъято электронные носители информации, литература на арабском языке, теплые вещи, фонарик, продукты питания и т.д.

Собранный материал передан в ГКНБ по Баткенской области по подследственности.

URL: https://www.vb.kg/372376
Теги:
Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, экстремизм, терроризм, Талибан, Кыргызстан, Баткенская область, ГКНБ, МВД
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