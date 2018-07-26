В Кыргызстане сформирован общественный совет Агентства физкультуры и спорта

Комиссия по отбору членов общественных советов госорганов на своем заседании сформировала состав ОС Госагентства по молодежи, физической культуре и спорту.

В ОС ГАМФКиС вошли:

1. Курбанова Аида (ОФ "Гражданское участие", программный менеджер);

2. Мыктыбекова Айдана (временно не работает);

3. Сатаева Мээрим (Группа строительных компаний "Elite House", руководитель отдела

по УЧР);

4. Джукеева Айгуль (Фонд развития молодежных инициатив, проектный менеджер);

5. Мазеков Мирлан (временно не работает);

6. Аманбаева Дарика (Международная Академия дебатов в ЦА, программный офицер);

7. Бардыбаева Нуржана (КГЮА, заведующая центром по делам молодежи, эстетического

воспитания и физической культуры);

8. Сабралиева Айгерим (ОФ "Футбол для всех", президент);

9. Кангельдиева Айсулуу (Международное движение Красного Полумесяца,

координатор);

10.Чекирова Нуриля (ЗАО "ФИНКА Банк", PR-специалист);

11.Калыбаев Туратбек;

12. Карабаев Нурсултан ("ОФ "Женщины Центральной Азии за мир и стабильность",[/list]

Координатор проектов).

Как уточняется, члены ОС избраны на 2 года. Они будут заниматься мониторингом деятельности ведомства и разрабатывать свои рекомендации по улучшению работы ГАМФКиС.