В Кыргызстане сформирован общественный совет Агентства физкультуры и спорта

Комиссия по отбору членов общественных советов госорганов на своем заседании сформировала состав ОС Госагентства по молодежи, физической культуре и спорту.
В ОС ГАМФКиС вошли:
1. Курбанова Аида (ОФ "Гражданское участие", программный менеджер);
2. Мыктыбекова Айдана (временно не работает);
3. Сатаева Мээрим (Группа строительных компаний "Elite House", руководитель отдела
по УЧР);
4. Джукеева Айгуль (Фонд развития молодежных инициатив, проектный менеджер);
5. Мазеков Мирлан (временно не работает);
6. Аманбаева Дарика (Международная Академия дебатов в ЦА, программный офицер);
7. Бардыбаева Нуржана (КГЮА, заведующая центром по делам молодежи, эстетического
воспитания и физической культуры);
8. Сабралиева Айгерим (ОФ "Футбол для всех", президент);
9. Кангельдиева Айсулуу (Международное движение Красного Полумесяца,
координатор);
10.Чекирова Нуриля (ЗАО "ФИНКА Банк", PR-специалист);
11.Калыбаев Туратбек;
12. Карабаев Нурсултан ("ОФ "Женщины Центральной Азии за мир и стабильность",[/list]
Координатор проектов).
Как уточняется, члены ОС избраны на 2 года. Они будут заниматься мониторингом деятельности ведомства и разрабатывать свои рекомендации по улучшению работы ГАМФКиС.