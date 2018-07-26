В "кыргызской" клинике в Москве уроженки ЦА избавлялись от детей

"Смертельный" укол кыргызстанке в Москве сделала уроженка Ошской области.

Представительство МВД КР в РФ совместно с сотрудниками Консульского отдела Посольства КР в РФ незамедлительно выехало в территориальное подразделение ОМВД России по Мещанскому району Москвы, где был обнаружен труп кыргызстанки С.Ж. 1978 г.р.

Данный факт зарегистрирован в КУСП от 23 июля, собранный материал был передан по подследственности в Мещанский межрайонный следственный отдел СУ по Центральному административному округу Следственного комитета России ГСУ по Москве. Была проведена встреча с руководителем Мещанского межрайонного СО СУ по ЦАО СК России ГСУ по Москве.

В ходе чего установлено, что по данному факту 24 июля 2018 г. было возбуждено уголовное дело по статье 238 ч. 2 п. "в" (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ, в отношении работников "Асклепий Мед".

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти, персонал медицинского центра допрошен, между ними проведены очные ставки, медицинский центр "Асклепий Мед" опечатан, изъяты номенклатурные документы, кроме этого проверяются и отрабатываются все версии по установлению истинной причины наступления смерти гражданки С.Ж.

Установлено, что пациентке С.Ж., при проведении операции по пластике половых губ, укол "лидокаина", от которого по предварительным данным наступил летальный исход, делала уроженка Ошской области гражданка О.Н. 1978 г.р.

Для информации: ОсОО "Асклепий Мед" было зарегистрировано 5 декабря 2017 года, по адресу: г. Москва, Варсонофьевский переулок, д. 8 на первом этаже, многоэтажного здания, в центре Москвы.

Учредителем и генеральным директором ОсОО является гражданин России К.С. 1965 г.р. Представительством МВД КР в РФ установлено, что он ранее был гражданином Кыргызской Республики, а в 2010 году убыл на постоянное место жительство в Российскую Федерацию, впоследствии приобрел Российское гражданство.

Также было установлено, что с начала года в клинике проводились операции по прерыванию беременности, которую сделали 95 женщин, все они уроженки Средней Азии. Фармакологический аборт проводили за 3-5 тыс. рублей - в зависимости от срока беременности.

В данном медицинском центре оказывались услуги: стоматолога, гинеколога, кардиолога, педиатра, терапевта, хирурга, уролога, а также проводились обследования ЭКГ и УЗИ, кроме этого проводились все виды анализов.

Медицинский центр "Асклепий Мед" не имел ни одного разрешения от Росздравнадзора и Департамента здравоохранения г. Москвы.