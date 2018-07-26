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Абылгазиев участвует в саммите ЕМПС в Санкт-Петербурге

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- Оксана Гут
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Мухаммедкалый Абылгазиев находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. 26-27 июля он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Мероприятие пройдет под председательством премьер-министра России с участием Кыргызстана, Армении, Беларуси и Казахстана.

Как сообщает пресс-служба российского правительства, премьер-министры стран ЕАЭС обсудят вопросы цифрового развития государств, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, а также совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС.

Всего повестка заседания включает около 20 вопросов.

Как правило, в первый день саммитов проходят неформальные встречи, сообщают российские СМИ. Основная программа заседания приходится на второй день, в данном случае - 27 июля.

URL: https://www.vb.kg/372389
Теги:
Казахстан, правительство, Россия, саммит, Армения, ЕАЭС, сотрудничество, Кыргызстан
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