Задержан гражданин РУз, которому был запрещен въезд в КР

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что пограничники контрольно-пропускного пункта "Чалдыбар-автодорожный" за нарушение государственной границы задержали гражданина Узбекистана.

В ходе оформления рейсового автобуса, направлявшегося по маршруту Бишкек – Ташкент, пограничный наряд, проверяя паспорт гражданина Узбекистана С.С., 1995 г.р., выявил поддельный дата-штамп.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанному был наложен запрет на въезд в Кыргызстан, поэтому он подделал дату в штампе.

После оформления соответствующих документов нарушитель был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

В этот же день, 25 июля 2018 г., на КПП "Чалдыбар-автодорожный" был задержан гражданин Кыргызстана Б.У., 1982 г.р., который под видом водителя автотранспорта пытался пройти на территорию Казахстана, минуя паспортный контроль, но был задержан пограничным нарядом.

В ходе опроса выяснилось, что соответствующими органами на гражданина Б.У. наложено ограничение на выезд за пределы республики,

После составления соответствующих документов нарушитель был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.