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Выборы мэра Бишкека будут безальтернативными. Кандидат - Азиз Суракматов

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- Оксана Гут
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Оппозиция БГК не собирается выдвигать своего кандидата на пост мэра Бишкека. "Нет смысла", - заявил VB.KG депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Канатбек Музуралиев.

- Мы поговорили с депутатами и решили, что не будем выдвигать своего кандидата. Все равно нас меньшинство – всего 12 человек. По-любому избран будет претендент от коалиционного большинства. Их 33 депутата, а для состоявшихся выборов необходимо 23 голоса. Считайте, Азиз Суракматов уже выбран мэром. Да и у нас нет на примете достойного выдвиженца. Что касается Суракматова, то я думаю, что нужно дать ему поработать. Нельзя говорить, что он плохой, пока мы не видели его в деле, - поделился мнением Канатбек Музуралиев.

Отметим, сегодня коалиция большинства БГК ("СДПК", Онугуу-Прогресс", "Кыргызстан" и "Мекеним Кыргызстан") единогласно выдвинула и поддержала единственного кандидата на пост мэра Бишкека – Азиза Суракматова. Как сообщил "Вечерке" депутат от фракции "Онугуу – Прогресс" Эмиль Сыдыков, альтернатива ему даже не рассматривалась.

- Азиз Суракматов раньше работал в Бишкекглавархитектуре, был депутатом горкенеша, спикером. Поэтому, я думаю, что он человек не со стороны - знает все внутренние проблемы города. Есть надежда, что Суракматов будет реализовывать хорошие, конкретные проекты для блага горожан. Конечно, ответственность будет лежать и на коалиции большинства, поэтому мы будем честно работать с будущим мэром, - пояснил Эмиль Сыдыков.

Стоит отметить, что по закону выдвигать кандидатуру на пост мэра столицы может также премьер-министр страны. Но в аппарате правительства отметили, что Мухаммедкалый Абылгазиев пока никаких решений по этому поводу не выносил. Что ж еще есть время на регистрацию претендентов до 31 июля.

Пока расскажем о единственном на сегодня кандидате. Кто он Суракматов Азиз Эмильбекович?

Родился: 22 ноября 1971 г., Кыргызстан, Бишкек

Возраст: 46 лет

Национальность: Кыргыз

Семейное положение: Женат

Владение языками: кыргызский, русский

По поводу образования указанно только то, что он обучался в 1994 г. в Кыргызском архитектурно-строительном институте, и в 1996 г. в Кыргызском национальном университете.

Трудовая деятельность:

1994 - 1995гг. Мастер производства в АО "Шоола";

1995 - 1996 гг. Мастер производства на ПМК "Кыргызпотребсоюза";

1996 - 1999 гг. Инженер, архитектор 1 категории, юрист-консультант МП "Бишкекглавархитектура";

1999 - 2000 гг. Директор ОсОО "Консалтингово-экспертная фирма";

2002 - 2008 гг. Заместитель главного архитектора МП "Бишкекглавархитектура".

Политическая деятельность:

2000 - 2002 гг. Главный специалист, заведующий отделом мэрии г. Бишкек;

2008 г. - депутат БГК ;

2008 - 2010 гг. Председатель Бишкекского городского Кенеша;

2008 - 2008 гг. Начальник управления Государственного архитектурно-строительного надзора по г. Бишкек;

2010 – 2015 гг. Депутат Жогорку Кенеша КР V созыва от фракции "Ата-Журт", член Комитета по законности, правопорядку и борьбе с преступностью;

2015 – кандидат в депутаты Жогорку Кенеша КР VI созыва от фракции "СДПК"

Имеет чин : Советник муниципальной службы КР 2 класса.

URL: https://www.vb.kg/372394
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкекский горкенеш, СДПК, выборы, Бишкек, Албек Ибраимов, Кыргызстан, Онугуу – Прогресс, Республика – Ата-Журт, мэр
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Комментарии
Karina Karimova
26.07.2018, 18:04
Карма: +89
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Плюсов: 128
Минусов: 39
Комментариев: 127

Во всей этой ситуации напрашивается такой выход - импичмент президента.

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Самат Муктаров
26.07.2018, 18:34
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Плюсов: 87
Минусов: 87
Комментариев: 156

Karina Karimova

Во всей этой ситуации напрашивается такой выход - импичмент президента.

Это тебе Фарид так сказал или Атамбаев, только они готовы на такое им главное получить власть любой ценой, Атамбаева уже из партии будет выгонят похожее все так говорят а кайни Фарид остаётся без работы, хотя он может убираться по дому Атамбаева вид у него большой дом

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Нияз Давлетов
26.07.2018, 19:02
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Плюсов: 46
Минусов: 39
Комментариев: 57

Karina Karimova

Во всей этой ситуации напрашивается такой выход - импичмент президента.

Атамбаев на верное мечтает ещё раз вернутся во власть любыми ему знакомыми путями но вряд-ли, Атамбаев  хочет забыт всё как плохой сон но, это не сон он должен принят это реальность  который он натворил за 6 лет, он воспользовался доверием народа как подлый и лживый вор и коррупционер, это всего лишь начало его коррупционных дел там ждет его ещё Альтернативная дорога Север-Юг, ЛЕП Датка-Кемин, так что ему предстоит многое объяснить вам рано что то планировать или чего предпринят что Атамбаев думает раз ему принадлежит большинство СМИ он все может, нет народ к этому не допустить.

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