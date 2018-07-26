Президент КР посетил логистический центр в Чуйской области

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в продолжение своих рабочих поездок в регионы сегодня, 26 июля, посетил Московский и Жайылский районы Чуйской области.

Глава государства в рамках поездки ознакомился с работой логистического центра в Московском районе.

Руководитель предприятия Уран Ниязалиев проинформировал, что на сегодня работой обеспечены 65 человек. Предприятие будет тесно сотрудничать с фермерами и хозяйствами, обеспечивая их семенами, кормами для животных, оказывая консультационные услуги.

Уран Ниязалиев рассказал, что на сегодняшний день посеяно 460 гектаров чечевицы, 300 гектаров нута и фасоли. Планируется, что продукция будет сбываться на внутреннем рынке, а также в страны ЕАЭС, Китай, Афганистан.

Сейчас идет процесс разработки внедрения системы безопасности пищевой продукции. Планируется в дальнейшем сертифицировать этот процесс, что дает преимущество вывести продукцию на международный рынок в рамках ВСП+, в страны Евросоюза.

Запуск предприятия, который будет заниматься выращиванием, калибровкой, сортировкой и расфасовкой бобовых культур, таких как чечевица, фасоль, нут, горох и гречка ожидается в сентябре 2018 года.

Президент Сооронбай Жээнбеков, ознакомившись с планами и работой предприятия, отметил, что Кыргызстан имеет большие возможности поставлять продукцию сельского хозяйства на большой рынок ЕАЭС. Главная задача - совершенствовать инфраструктуру под мировые стандарты, а также стандарты стран ЕАЭС.

"Примечательно, что в регионах строятся все больше таких предприятий, которые обеспечивают работой местное население, занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции. Ваше предприятие стремится предоставить возможность производителям использовать преимущества Кыргызстана в ВСП+, это заслуживает поддержки государства", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков и выразил благодарность руководству и коллективу центра за их труд и вклад в развитие регионов.

Справочно: Объем капитальных вложений в строительство логистического центра ОсОО "Дан Жемиштери" составил 100 млн сомов за счет собственных средств, из них освоено 95 млн сомов. Приобретено оборудование на 100 млн сомов. В данный момент ведутся монтажные работы. Производственная мощность - 8 тысяч тонн в год.