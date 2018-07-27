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Дорогу, ведущую в ущелье Кырчын, сдадут в эксплуатацию к 1 августа

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- ВБ
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Автодорога, ведущая в ущелье Кырчын, готова на 90% и будет сдана в эксплуатацию к 1 августа 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР со ссылкой на начальника Дорожно-эксплуатационного предприятия №7 МТиД КР Бакыта Мусалимова.

"Кроме этого, были выполнены работы по уширению моста на 15 км автодороги Семеновка-Ак-Суу. На этом же участке в 8 местах были установлены асбестовые трубы для отвода воды, диаметром 0,5 м, в 2 местах 1м трубы Также были удлинены трубы в 4 местах.

На автодороге Григорьевка-Кол-Кашка-Суу были установлены перила моста. На объездной дороге г.Чолпон-Ата идет также подготовка участка к гравийному покрытию на 3,8 км, здесь в четырех местах также ремонтируются мосты", - говорится в сообщении.

Напомним, в ущелье Кырчын пройдет ряд мероприятий в рамках Всемирных игр кочевников III.

URL: https://www.vb.kg/372400
Теги:
Иссык-Кульская область, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Министерство транспорта и дорог
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Комментарии
Чел
27.07.2018, 14:12

Тяп ляп значит.

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bischof boßmann
27.07.2018, 14:34
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 3
Комментариев: 39

Ты прав - тяп ляп и ...денежки тю-тю , иначе говоря , большие начальники большие дома построили (себе и детям) ,а маленькие - приобрели крутые тачки (себе и детям) , главное -не забыти "очень большие" начальники ,что "вверху" ! Так и живем ! У нас в Кыргызстане все ,начиная от министров , Мэров и Акимов - все ДОРОЖНКИ , любят ремонтировать дороги ,тротуары ,мосты и просто проселечные тропы !

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