Дорогу, ведущую в ущелье Кырчын, сдадут в эксплуатацию к 1 августа

Автодорога, ведущая в ущелье Кырчын, готова на 90% и будет сдана в эксплуатацию к 1 августа 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР со ссылкой на начальника Дорожно-эксплуатационного предприятия №7 МТиД КР Бакыта Мусалимова.

"Кроме этого, были выполнены работы по уширению моста на 15 км автодороги Семеновка-Ак-Суу. На этом же участке в 8 местах были установлены асбестовые трубы для отвода воды, диаметром 0,5 м, в 2 местах 1м трубы Также были удлинены трубы в 4 местах.

На автодороге Григорьевка-Кол-Кашка-Суу были установлены перила моста. На объездной дороге г.Чолпон-Ата идет также подготовка участка к гравийному покрытию на 3,8 км, здесь в четырех местах также ремонтируются мосты", - говорится в сообщении.

Напомним, в ущелье Кырчын пройдет ряд мероприятий в рамках Всемирных игр кочевников III.