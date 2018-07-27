Разжигающие межнациональную вражду в соцсетях будут наказаны

В Кыргызстане участились случаи разжигания межнациональной и межрегиональной вражды в соцсетях и приложениях, WhatsApp-каналах. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

Как отмечается, проводится работа по установлению распространителей провокационных сообщений.

"Подготовка и распространение материалов, разжигающих межрегиональную (межнациональную) вражду, влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 299 Уголовного кодекса КР. ГКНБ призывает граждан воздержаться от каких-либо провокационных сообщений в Интернете, а также сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы", - пояснили в Госкомитете нацбезопасности.