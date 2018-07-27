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Пьян и без штанов. Сотрудник ППС будет уволен

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- Оксана Гут
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Сегодня будут озвучены итоги служебного расследования в отношении милиционера, заснятого на видео в неадекватном состоянии и без брюк. Об этом "Вечерке" сообщили в ГУВД Бишкека.

Уже установлено имя и должность сотрудника – он работает в Патрульно-постовой службе столичной милиции.

По всей видимости, его уволят. Так как в ведомстве заявили, что незамедлительно будут приняты строгие меры дисциплинарного характера.

Отметим, нелицеприятное видео с блюстителем законности в главной роли опубликовал в Сети гражданский активист Болот Ибрагимов.

URL: https://www.vb.kg/372417
Теги:
ГУВД, наказание, Бишкек, Патрульная милиция
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Комментарии
Чел
27.07.2018, 14:09

Дисциплинарно не значить уволить.

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