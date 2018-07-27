Пьян и без штанов. Сотрудник ППС будет уволен

Сегодня будут озвучены итоги служебного расследования в отношении милиционера, заснятого на видео в неадекватном состоянии и без брюк. Об этом "Вечерке" сообщили в ГУВД Бишкека.

Уже установлено имя и должность сотрудника – он работает в Патрульно-постовой службе столичной милиции.

По всей видимости, его уволят. Так как в ведомстве заявили, что незамедлительно будут приняты строгие меры дисциплинарного характера.

Отметим, нелицеприятное видео с блюстителем законности в главной роли опубликовал в Сети гражданский активист Болот Ибрагимов.