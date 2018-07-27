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Раз в 25 тысяч лет. Кыргызстанцы увидят редкое астрономическое явление

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- Виктория Григоренко
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Астрономы и жители планеты будут наблюдать 27 июля два зрелищных явления - полное лунное затмение и противостояние Марса.

Подобное, по заверениям ученых, случается раз в 25 тысяч лет. А вот приближение Марса к Земле чуть чаще – раз в 13-17 лет. Красная планета будет от нашей все лишь на расстоянии 65-70 миллионов километров. И даже любители-астрономы смогут рассмотреть детали его поверхности.

В Кыргызстане затмение начнется в 23.15. Но полностью Луна будет скрыта тенью нашей планеты лишь в 2.22 ночи.

URL: https://www.vb.kg/372421
Теги:
астрология, Кыргызстан, лунное затмение, полное лунное затмение, лунное затмение в Бишкеке, приближение Марса, Марс, противостояние Марса
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Комментарии
Данияр Искендер уулу
27.07.2018, 18:06
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