Раз в 25 тысяч лет. Кыргызстанцы увидят редкое астрономическое явление

Астрономы и жители планеты будут наблюдать 27 июля два зрелищных явления - полное лунное затмение и противостояние Марса.

Подобное, по заверениям ученых, случается раз в 25 тысяч лет. А вот приближение Марса к Земле чуть чаще – раз в 13-17 лет. Красная планета будет от нашей все лишь на расстоянии 65-70 миллионов километров. И даже любители-астрономы смогут рассмотреть детали его поверхности.

В Кыргызстане затмение начнется в 23.15. Но полностью Луна будет скрыта тенью нашей планеты лишь в 2.22 ночи.