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Кыргызстанцы тонут в ненужных вещах

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- Виктория Григоренко
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Как сервис по купле-продаже может помочь в решении психологических проблем? Будет ли искусственный интеллект когда-нибудь знать о нашем имуществе больше, чем мы сами? Странные вопросы, правда, читатель? А вот и нет. И беседа с Юрием Мухиным, сооснователем сервиса частной купли-продажи Lalafo, это доказывает.

Поводом для интервью стало событие, вроде бы далекое от психологии и футуристических прогнозов – полный редизайн сервиса Lalafo. Но оказалось, что идеей эффективной "онлайн барахолки" организаторы сервиса никак не ограничены.

- Юрий, Lalafo – популярный сервис, которым пользуются, например, едва ли не все кыргызстанцы, желающие продать что-нибудь ненужное или сначала купить что-нибудь ненужное. Всех все устраивало. Зачем понадобился редизайн?

- Помните, в "Алисе в Зазеркалье": "Чтобы в этом мире оставаться на своем месте, надо бежать изо всех сил"? Вот и ответ. Интернет-сервисы и запросы пользователей развиваются очень бурно и динамично. Чтобы оставаться популярным сервисом, надо отвечать этим запросам. А самый основной запрос, касающийся сервисов в интернете, сегодня – экономия времени. То есть любой сервис должен выполнять максимальное количество задач за пользователя, иначе его все бросят и пойдут туда, где такие функции есть. Редизайн lalafo – это не смена картинки на главной странице, а перестройка восприятия и функций в пользу потребителя.

- Но внешний вид ведь тоже поменялся?

- Да, стал более стильным, лучше отражает наши идеи. Внешний вид имеет и функциональное значение. Для начала, мы привели lalafo к единому восприятию на всех платформах. А то раньше, что видел пользователь, зашедший с компьютера, и то, что видел пользователь мобильного приложения, сильно отличалось, и в результате наш клиент использовал один сервис, а воспринимал его как несколько разных. Это было неудобно для всех.

- Что еще по части удобства?

- Плюс, конечно, мы стали лучше, намного быстрее. Лента товаров теперь бесконечная на всех платформах, да и их описание стало более подробным. Lalafo стал еще умнее. Сервис теперь осуществляет распознавание и поиск по фотографии товара с помощью технологии компьютерного зрения. Это помогает быстрее создавать объявления и находить похожие товары. Еще мы упростили коммуникацию между продавцом и покупателем. Теперь покупатель может прямо из ленты товаров написать неограниченному количеству продавцов и быстрее выбрать для себя что-нибудь подходящее.

- Дать объявления тоже, как мне показалось, проще стало, так?

- Мы хотим, чтобы любой пользователь мог за считанные минуты добавить на платформу десятки вещей, которые перестали ему нравиться. Поэтому редизайн коснулся создания объявления. Теперь технология компьютерного зрения определяет по фотографии вещи и множество их характеристик и помогает автоматически оформить объявление. Все максимально ускорилось.

- То есть, я правильно поняла, редизайн ориентирован на продавца?

- Да. У каждого из нас в доме есть немыслимое количество вещей, которыми мы не пользуемся. Речь идет о сотнях тысяч предметов. Такую цифру дают исследования, сделанные в США, но я не думаю, что, если бы они прошли в Кыргызстане, цифра была бы меньше. Мы сами не знаем, что у нас есть, что лежит мертвым грузом за дверцами наших шкафов. Вот скажите, что есть у вас в шкафу?

- Платья, блузки, брюки, юбки, костюмы, джинсы, футболки, свитера …

- Сколько свитеров, например?

- Ну вы и спросили?!… Понятия не имею!

- Это значит, что большую часть вы не используете. По статистике, 70-80% вещей, которыми мы владеем, не используются. А кому-то они, возможно, нужны. И вы могли бы получить за них какие-то деньги... Впрочем, деньги тут – не главное. Главное – с пользой избавиться от ненужных вещей, расчистить свое пространство, окружить себя только тем, что вам нравится и используется вами по назначению.

- Какая-то дискриминация в адрес покупателей выходит…

- Ничего подобного. Для покупателя что главное?

- Чтобы выбор был…

- Вот именно. А больше и больше выбора будет в том случае, если к сервису обратится как можно больше продавцов. Так что все это в конечном итоге ориентировано на покупателя точно так же, как на продавца.

- Выходит, у вас есть какая-то социальная миссия?

- Мы ее видим в том, чтобы помочь людям окружить себя по-настоящему нужными и приятными вещами. Мы хотим, чтобы у вас было только то, что вам нравится. А то, что уже перестало быть по душе, быстро находило нового хозяина и уходило из вашего дома. Когда человек окружен вещами, которые ему нравятся, меняется его качество жизни, причем, в лучшую сторону. Ответственное, осознанное потребление делает неактуальной едва ли не половину распространенных психологических проблем. В личном пространстве счастливого человека не должно быть ничего неприятного, несимпатичного. Некоторые люди разбирают шкаф, балкон, антресоль, продают все ненужное и обнаруживают, что жизнь-то налаживается, самочувствие улучшилось, дела пошли в гору. При этом они ничего не потратили на психоаналитика, а наоборот, получили какие-то деньги в свою пользу.

- Целая философия…

- Осознанное, ответственное потребление – это не философия. Это хороший и легкий способ сделать свою жизнь приятнее и легче, высвободив силы и другие ресурсы на полезные вещи.

- В каких странах, кроме Кыргызстана, есть Lalafo?

- На сегодняшний день мы работаем в Азербайджане, Греции, Сербии и Кыргызстане. Кроме этих стран, есть команда в Украине, которая работает над сервисом...

- Как интересно! А есть какие-то отличия в поведении именно наших пользователей?

- Есть. Кыргызстанцы очень общительные. Они охотно и продуктивно общаются в процессе покупки или продажи. Потом, у вас популярен обмен. Довольно часто продавцы соглашаются обменять свою вещь на что-то нужное, люди очень легко коммуницируют и запросто договариваются о самых невероятных обменах. Но, конечно, как и во всем мире, у кыргызстанцев очень много лишнего в личном пространстве. 90% тонут в лишних вещах, несмотря на свою предприимчивость...

- А вы были у нас в стране? Какое впечатление сложилось о кыргызстанцах?

- Конечно, бываю очень часто. Самое главное, что меня приятно поразило: кыргызстанцы удивительно предприимчивы, при этом добросовестны и порядочны. Очень симпатичная черта. Гибкость, подвижность, устойчивый характер, легкая адаптация в любых условиях, предприимчивость – вот так я вижу кыргызстанцев. Именно эта предприимчивость приводит к тому, что аудитория Lalafo в Кыргызстане растет семимильными шагами. Сейчас каждый месяц нашим сервисом пользуется около 1.5 млн пользователей.

- Приятно слышать. Скажите, Юрий, а если помечтать, но не просто так, а на основе последних технических разработок, то какими интересными особенностями порадуют нас интернет-сервисы в ближайшие годы?

- В среднесрочной перспективе, я лично думаю, сервисы станут помогать людям тратить еще меньше времени на избавление от вещей. Через какое-то время через наш мобильный телефон наши аккаунты в сервисах будут знать, какие вещи у нас есть, когда они куплены и сколько за них сейчас примерно можно получить. Они точно будут знать о нашем имуществе больше, чем мы сами. И предлагать нам, от каких вещей следует избавиться, что продать, что подарить (и кому!) или отдать на благотворительные цели (и куда именно!). Такой персональный ассистент по управлению своими вещами

- Очень смелый прогноз!

- Не думаю. Жизнь гораздо смелее и интереснее любых прогнозов!

URL: https://www.vb.kg/372425
Теги:
торговля, Кыргызстан, Lalafo
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