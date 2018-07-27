В Кыргызстане не хватает вакцин против гепатита А. Об этом "Вечерке" сказал начальник управления профилактики инфекционных, паразитарных заболеваний и эпиднадзора ДГСЭН Абдыкадыр Жороев.

- Мы третий год обращаемся в минздрав России, чтобы нам оказали безвозмездную помощь по обеспечению вакцинами. Обращаемся к спонсорам. Но пока безрезультатно. Было бы хорошо, если бы мы привили всех детей 3-4 лет и, тем самым, предотвратили вспышки заболевания. Ведь вакцинация - это главный метод борьбы с гепатитом А и В, - сообщил Абдыкадыр Жороев.

Что касается гепатита В, то риску заражения подвержены в первую очередь медицинские работники. Оградить их от опасности и исключить для пациентов вероятность заболевания в больницах помогла бы та же вакцинация, но, увы, средств на это нет.

- По республике более 20 тысяч медработников так или иначе контактируют с кровью. Но, к сожалению, привить мы можем только 30-40 % из них. Опять же, на вакцинацию остальных нет финансов. Поэтому мы стараемся обеспечить сотрудников хотя бы перчатками, халатами, масками в должном количестве. В прошлом году погибли пятеро медиков. Трое из них от гепатита В, двое - от гепатита C, - рассказал начальник управления санэпиднадзора.

К слову, прививку от гепатита В можно получить лишь в частных клиниках страны. Она проводится три раза за жизнь и стоит примерно 2 тысячи сомов. От гепатита С вакцины еще не существует.