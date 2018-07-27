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"Северэлектро" уволило контролера, приписавшего пенсионеру 6 тысяч кВт/ч

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- Виктория Григоренко
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За халатное отношение к своим должностным обязанностям инспектор Ажигулов А.А. уволен по приказу ОАО "Северэлектро" № 2/03-27 от 28.05.2018 года. Об этом ведомство известило редакцию VB.KG.

"28.04.2018 года инспектором Службы сбыта Бишкека А. Ажигуловым ошибочно передано в базу данных завышенное показание прибора учёта (9116 кВт.ч). По заявлению абонента инспектором отдела сбыта Ленинского района Мурсалиевым А.М. 14.05.2018 года было произведено техническое обследование электросчётчика и составлен технический акт за №016442, где указано фактическое показание прибора учета – 3163 кВт.ч", - пояснили в "Северэлектро".

Как отмечается, согласно техническому акту абоненту произведен перерасчет по фактическому показанию.

"За халатное отношение к своим должностным обязанностям инспектор Ажигулов А.А. уволен по приказу ОАО "Северэлектро" № 2/03-27 от 28.05.2018 года", - пояснили в Энергосбыте.

URL: https://www.vb.kg/372434
Теги:
инвалиды, пенсии, увольнение, Бишкек, Кыргызстан, деньги, Северэлектро
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