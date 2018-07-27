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Сооронбай Жээнбеков принял министра иностранных дел Палестины Рияда Малки

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 июля, принял министра иностранных дел Государства Палестина Рияда Малки.

Был обсужден широкий круг вопросов по укреплению и углублению сотрудничества между Кыргызстаном и Палестиной.

Глава государства выразил уверенность, что визит министра Рияда Малки поднимет кыргызско-палестинские отношения на новый уровень.

Министр иностранных дел Палестины Рияд Малки отметил, что готов приложить все усилия для дальнейшего развития кыргызско-палестинских отношений, передал теплые пожелания и приглашение посетить их страну от Президента Палестины Махмуда Аббаса.

Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал народу Палестины мира, спокойствия и процветания, подтвердив готовность Кыргызстана к всестороннему сотрудничеству.

URL: https://www.vb.kg/372435
Теги:
Палестина, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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