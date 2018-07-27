Сооронбай Жээнбеков принял министра иностранных дел Палестины Рияда Малки

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 июля, принял министра иностранных дел Государства Палестина Рияда Малки.

Был обсужден широкий круг вопросов по укреплению и углублению сотрудничества между Кыргызстаном и Палестиной.

Глава государства выразил уверенность, что визит министра Рияда Малки поднимет кыргызско-палестинские отношения на новый уровень.

Министр иностранных дел Палестины Рияд Малки отметил, что готов приложить все усилия для дальнейшего развития кыргызско-палестинских отношений, передал теплые пожелания и приглашение посетить их страну от Президента Палестины Махмуда Аббаса.

Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал народу Палестины мира, спокойствия и процветания, подтвердив готовность Кыргызстана к всестороннему сотрудничеству.