Погода
$ 67.90 - 68.07
€ 78.87 - 79.80

На один день закроют "старую" дорогу на Иссык-Куль

513  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу" информирует:

Для обеспечения безопасности движения поездов 31 июля 2018 года на участке автодороги Бишкек-Торугарт 115 км (по старой дороге) будут производиться буровзрывные работы.

Движения для автотранспорта с 103 км по 117 км автодороги Бишкек-Торугарт с 8-00 до 22-00 местного времени будет полностью перекрыта сотрудниками ГУОБДД МВД КР.

Проезд автотранспорта двигающихся в сторону Иссык-Куля будет осуществляться по объездной дороге.

Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием.

URL: https://www.vb.kg/372438
Теги:
дороги, перекрытие дорог, Иссык-Куль, старая дорога на Иссык Куль, Кыргыз темир жолу
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  