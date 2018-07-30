На один день закроют "старую" дорогу на Иссык-Куль

Пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу" информирует:

Для обеспечения безопасности движения поездов 31 июля 2018 года на участке автодороги Бишкек-Торугарт 115 км (по старой дороге) будут производиться буровзрывные работы.

Движения для автотранспорта с 103 км по 117 км автодороги Бишкек-Торугарт с 8-00 до 22-00 местного времени будет полностью перекрыта сотрудниками ГУОБДД МВД КР.

Проезд автотранспорта двигающихся в сторону Иссык-Куля будет осуществляться по объездной дороге.

Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием.