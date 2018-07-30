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Старший инспектор УГНС по Свердловскому району Бишкека пойман на взятке

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- Оксана Гут
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В Управление Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по городу Бишкек поступило заявление от гражданина "Ш.Э." по факту вымогательства взятки со стороны сотрудника УГНС по Свердловскому району Бишкека за положительное решение вопроса.

По собранным материалам ГСБЭП прокуратурой города возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 313 ч.2 "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса КР.

27 июля 2018 года в рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками УГСБЭП г. Бишкек, в своем служебном кабинете при получении взятки в сумме 15 тысяч сомов, с поличным задержан старший инспектор УГНС по Свердловскому району города Бишкек.

В настоящее время ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/372440
Теги:
ГНС, задержание, коррупция, Финполиция, взятка, Бишкек
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